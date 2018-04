Italie - France - Lucas Pouille et Jérémy Chardy choisis pour les simples

On connaît la composition des Bleus pour affronter l'Italie. Si la titularisation de Lucas Pouille en tant que n°1 en simple ne faisait pas l'ombre d'un doute, celle de Jérémy Chardy devait être encore confirmée. La titularisation du Palois en tant que n°2 a finalement été bien retenue par Yannick Noah pour affronter l'Italie lors de ce quart de finale de Coupe Davis. Tenants du titre de la compétition, mais fortement amoindris par les absences de Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Gaël Monfisl, les Bleus s'avancent à pas feutrés en terres transalpines.

De retour à son niveau lors de la tournée nord-américaine, Chardy a constitué un choix logique de la part du capitaine des Bleus. Plus à l'aise qu'Adrian Mannarino sur terre battue, le droitier devra en découdre avec Fabio Fognini lors du deuxième simple prévu vendredi sur le court du Valletta Cambiaso de Gênes. La journée débutera, elle, dès 11h30 avec le premier simple qui opposera Lucas Pouille à l'expérimenté Andreas Seppi.

Pour le double, Yannick Noah n'a réservé aucune surprise : le duo Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut sera préposé pour ramener un point important aux Bleus, quel que soit le score vendredi soir. Opposés à la dangereuse doublette Simone Bolleli / Paolo Lorenzi, deux spécialistes du double, les deux hommes devront afficher le même niveau qu'à Albertville face aux Pays-bas où ils étaient venus à bout d'une autre paire dangereuse, Jean-Julien Rojer et Robin Haase (7-6(6), 6-3, 6-7(3), 7-6(2) ), au terme d'un match accroché. Leur science des moments importants sera précieuse lors de ce week-end en Ligurie.

Le week-end international se terminera par les deux derniers simples entre les n°1 et les n°2. Lucas Pouille et Fabio Fognini seront notamment aux prises à 11h30 afin d'apporter un point potentiellement décisif à leur nation. Si jamais les Bleus doivent aller chercher un troisième point décisif, ils devront se reposer sur les épaules de Jérémy Chardy. Le 80e mondial sera opposé à Andres Seppi dans le cinquième et dernier match de ce quart de finale qui s'annonce certes explosif, mais fort probablement très long. Il y aura de la bagarre à Gênes.