Jo-Wilfried Tsonga : "La Coupe Davis, pour moi c'est loin"

Jo-Wilfried Tsonga, éjecté du top 100 pour la première fois depuis onze ans au bout d'une saison gâchée par un genou récalcitrant, peine à s'imaginer jouer la finale de la Coupe Davis face à la Croatie, dans un mois (23-25 novembre) à Lille, a-t-il déclaré en marge du tirage au sort du Masters 1000 de Paris vendredi. "La Coupe Davis, pour moi c'est loin. Je reviens tout juste, forcément ça pique déjà les jambes en trois sets...", a reconnu le Manceau de 33 ans, revenu à la compétition mi-septembre après avoir été éloigné du circuit pendant plus de sept mois par son genou gauche opéré (ménisque) début avril.

" Je suis à peu près certain de ne pas jouer mon meilleur tennis "

"Après, la Coupe Davis, c'est dans un mois, on verra bien les choix du capitaine (Yannick Noah, ndlr). Je ne me considère pas sur les rangs des favoris pour jouer mais si j'avais la chance de pouvoir le faire, évidemment que j'irais en courant", a-t-il toutefois complété. Promis au grand serveur canadien Milos Raonic au premier tour la semaine prochaine à Bercy, Tsonga, tombé au 113e rang, son plus bas classement depuis juillet 2007, après avoir entamé la saison dans le top 15, a des attentes modérées à Paris.

"Je me suis lancé sur les trois, quatre derniers tournois de l'année parce que ça me manquait. Mon ambition, c'est surtout d'être sur le terrain, de rejouer, de prendre du plaisir, de m'éclater sur le court. Tout en sachant que je suis encore en train de prendre mes marques et que je suis à peu près certain de ne pas jouer mon meilleur tennis...", a-t-il expliqué.

"J'ai envie de bien faire, mais en étant lucide, c'est compliqué quand on n'a pas beaucoup de matches dans les jambes, qu'on n'a pas joué pendant plus de sept mois. Le tennis ne s'envole pas, mais les aptitudes physiques, je dois encore les faire progresser, pour tenir un match, trois sets, éventuellement cinq", a-t-il développé. Le retour sur le circuit de Tsonga, à Metz, Anvers et Vienne cette semaine, se solde pour l'instant par une victoire, contre l'Argentin Guido Pella (65e), pour trois défaites.