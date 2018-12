Mauresmo renonce aux Bleus pour s'occuper de Pouille

Lucas Pouille peut avoir le sourire. A la Saint-Sylvestre, le Nordiste aura en effet des raisons de voir l'avenir avec bonheur. Oublié 2018, année très décevante pour lui d'un point de vue sportif, et place à 2019 ! L'objectif ? Inverser la tendance dès les premières échéances de janvier prochain. Et pour parvenir à se retrouver, le 32e mondial va pouvoir compter sur Amélie Mauresmo qui succèdera à Emmanuel Planque, remercié après six ans de collaboration.

Après avoir entraîné Andy Murray pendant deux ans (2014-2016), la double vainqueur du Grand Chelem a choisi de reprendre su service sur le circuit. Ce choix a cependant poussé l'ancienne n°1 mondiale à faire une croix sur un autre de ses projets : le capitanat de la Coupe Davis. Alors qu'elle devait prendre la succession de Yannick Noah pour la prochaine édition et ainsi inaugurer la future version de la Coupe Davis, il était difficilement envisageable de coupler les deux.

La FFT va donc se mettre en quête de trouver un nouveau capitaine. Et ne semble pas en prendre ombrage. La FFT "soutient et encourage ce projet qui sert les intérêts du tennis français", explique même le communiqué. "Il était important et logique que Lucas, après sa collaboration fructueuse avec Emmanuel Planque, aille chercher la personne la plus à même de poursuivre son développement. En ma qualité de responsable des équipes de France, je ferai prochainement ma proposition du nouveau capitaine au comité exécutif ", confirme Pierre Cherret, le DTN.