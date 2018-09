Lucas Pouille et Benoît Paire alignés en simple face à l'Espagne

Benoit Paire en rêvait. Le voilà désormais en pleine réalité. Vendredi, face à Pablo Carrena Busta, le 54e mondial honorera sa première cape et donnera ainsi le coup d'envoi (13h30) de la demi-finale de Coupe Davis entre la France et l'Espagne. Pour l'heures, le bilan des confrontations entre les deux hommes est équilibré : trois victoires chacun. Le match sera suivi du duel entre Lucas Pouille, numéro un français, et Roberto Bautista Agut. Le tirage au sort, effectué ce jeudi au Stade Pierre-Mauroy, a également dévoilé la composition du double tricolore.

Yannick Noah a décidé de miser sur la paire Mahut-Benneteau. Le deuxième sort donc de sa retraite, qu'on peut bien considérer comme la plus courte de l'histoire du tennis. Les deux joueurs joueront samedi (14h) contre le duo Granolers-Lopez. Dimanche, à 13h, le programme des deux dernières rencontres : Pouille - Busta à 13h, suivi de Paire - Bautista Agut.

Grand absent ce de tirage au sort, Richard Gasquet. Yannick Noah a toutefois tenu à souliger que le Biterrois restait une option pour le week-end, et ce même s'il passera la première journée sur le banc. Pour rappel, le capitaine des Bleus doit se passer de Pierre-Hugues Herbert, Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils, tous blessés. Du côté de l'Espagne, Rafael Nadal est bien évidemment celui qui manquera le plus.