Coupe Davis - Nicolas Mahut, aux larmes

Nicolas Mahut et la Coupe Davis, c'est une histoire de larmes. Il y a un an, au stade Pierre-Mauroy, on l'avait beaucoup vu pleurer. Pressenti pour jouer le double aux cotés de Julien Benneteau ou de son habituel partenaire Pierre-Hugues Herbert, il s'était retrouvé en carafe à la surprise générale, notamment ayant décidé de miser le samedi sur un binôme Gasquet-Herbert. C'était cruel pour l'Angevin, mais il avait été irréprochable dans l'attitude, encourageant les heureux élus comme personne.

Échaudé, il s'était préparé à nouveau à toute éventualité, même la pire. "Si Yannick décide de faire jouer une autre équipe, il faudra que je l'accepte de la même manière. Ce sera difficile mais ce n'est pas de mon ressort", avait-il dit à Bercy début novembre, après avoir été retenu dans la présélection. Mais cette fois, c'est donc la bonne. Nico Mahut n'a pas eu de mauvaise surprise. Il sera bien sur le court samedi pour un double déjà décisif pour l'équipe de France, au pied du mur croate après les deux simples perdus vendredi.

" L'équipe de France, c'est ce qui m'a donné envie de jouer au tennis "

S'il deviendra acteur le deuxième jour, il n'a pas attendu le coup d'envoi de cette finale pour verser de nouvelles larmes. Lors de la présentation des équipes, vendredi, juste avant la rencontre entre Jérémy Chardy et Borna Coric, Mahut a fondu en larmes lors de la Marseillaise. Une des images de cette première journée. Pas étonnant. "C'est beaucoup de fierté de porter ce maillot et c'est également beaucoup de fierté évidemment de chanter la Marseillaise", avait confié l'ancien numéro un mondial du double sur le site de la FFT cette semaine.

Nicolas Mahut est le symbole de cette génération de joueurs pour qui la Coupe Davis tient une place à part. Il a été biberonné au Saladier. En 1991, lors du triomphe de Leconte, Forget et Noah face aux Etats-Unis, il avait presque dix ans. Le genre de souvenirs qui marquent. "L'équipe de France, c'est ce qui m'a donné envie de jouer au tennis, dit-il. Les premiers souvenirs que j'ai, c'est forcément 1991, quand Guy, qui était un joueur peu expressif, gagne la balle de match et s'écroule par terre et que Yann saute le filet et le prend dans les bras. A ce moment-là, je me suis dit : 'C'est ça que j'ai envie de faire.' Je ne rêvais pas de gagner Roland-Garros, je rêvais de la Coupe Davis."

De fait, il n'a pas vraiment l'impression de l'avoir gagnée l'an dernier. C'est sa chance, d'autant que c'est la dernière finale de Coupe Davis dans ce contexte. Mais il ne place pas son bonheur personnel au-delà de l'ambition du groupe. "L'année dernière je n'avais pas joué, mais l'équipe s'était bien comportée et avait gagné. À titre personnel, les prochains jours seront différents, mais l'objectif reste le même : avoir trois points dimanche", expliquait-il jeudi. Cela parait plus que compromis. A défaut de jouer les héros, Mahut peut entretenir une part d'espoir. Et prendre sa part de rêve. C'est déjà ça.