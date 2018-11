Noah : "Si j'ai sélectionné Tsonga, c'est que j'ai en tête de le faire jouer..."

l n'y a donc pas eu de surprise de dernière minute, de pochette surprise du capitaine sortie de sa manche sur le fil. Yannick Noah a suivi sa logique. Après avoir présélectionné six joueurs il y a deux semaines, il a gardé les cinq encore sur pied, puisque Richard Gasquet a annoncé son forfait lundi. Lucas Pouille, Jo-Wilfried Tsonga, Jérémy Chardy, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert sont donc les Mousquetaires 2018 qui tenteront du 23 au 25 novembre d'offrir un nouveau Saladier d'argent au tennis français.

La blessure de Richard Gasquet aurait pu changer la donne, mais Noah a choisi de ne pas modifier son idée initiale. Pas de Gilles Simon donc, même si le Niçois, sans avoir obtenu de très grands résultats, était sans doute le Français le plus performant ces derniers temps. Pour justifier sa non-sélection, le capitaine tricolore a avancé deux raisons. Une de fond, et une conjoncturelle : "Je ne l'ai pas pris parce qu'il a une façon de travailler assez éloignée de la mienne. J'en ai parlé avec lui. Puis je pense que Gilles est un bien meilleur joueur sur surface rapide en indoor que sur terre battue."

" J'ai hésité à choisir entre Mahut-Herbert ou Mahut-Benneteau "

Les bonnes statistiques globales de Gilles Simon face aux Croates, notamment Marin Cilic, n'ont donc pas suffi à faire pencher la balance vers un rappel du Niçois. "Oui, d'un côté il a de bonnes statistiques contre les Croates, mais pas de bonnes statistiques en Coupe Davis sur terre battue", la surface que les Français ont choisie pour défier la Croatie de Marin Cilic et Borna Coric. "J'ai mélangé tout ça et j'ai fait mon choix", a conclu Noah sur ce sujet, précisant qu'il avait été demandé à Benoît Paire et Julien Benneteau de se tenir prêts à pallier une éventuelle blessure.

Gilles Simon et Gaël Monfils, les deux grands absents de la sélection.Panoramic

La sélection française semble assez limpide dans sa répartition. Le double, qui avait tant fait jaser l'an dernier, avec une hypothèse Mahut-Herbert au départ, puis Mahut-Benneteau, pour finir avec… Herbert-Gasquet, apparait gravé dans le marbre. Sauf blessure, Mahut et Herbert feront équipe le samedi. "J'ai hésité à choisir entre Mahut-Herbert ou Mahut-Benneteau, avoue tout de même Noah. Ce sont deux équipes de double assez proches selon moi. Mais finalement, il m'a semblé difficile de séparer Mahut-Herbert alors qu'ils étaient sur la route du Masters."

" J'ai dû adapter mes critères de sélection et en enlever les résultats "

Reste ensuite Lucas Pouille, Jo-Wilfried Tsonga et Jérémy Chardy. Trois candidats pour deux places en simple. "On a trois joueurs susceptibles de jouer le simple, que ce soit Jo, Jérémy ou Lucas", confirme cap'tain Noah. Malgré la faiblesse de ses résultats cette saison, Pouille, éphémère Top 10 en début d'année mais retombé au-delà de la 30e place (Gasquet, Monfils et Simon sont désormais repassés devant lui), devrait selon toute vraisemblance être titularisé. Il a répondu présent en Coupe Davis cette saison, y compris sur terre battue, battant Fabio Fognini au printemps.

Jo-Wilfried Tsonga, lui, revient de nulle part. Blessé et absent des courts pendant neuf mois, le Manceau a disparu des radars au classement et n'a gagné qu'un match en quatre tournois depuis son retour. Accessoirement, il n'a plus joué sur terre battue en compétition officielle depuis un an et demi. "Si je l'ai sélectionné c'est que j'ai en tête de le faire jouer, pas seulement jouer mais gagner", assure Noah, qui compte sans doute sur son vécu et sa motivation. Il n'a de toute façon pas vraiment le choix. "Les joueurs n'ont pas de très bons résultats depuis un très long moment. J'ai dû adapter mes critères de sélection et en enlever les résultats", concède-t-il.