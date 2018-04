Nadal n'a pas manqué son retour

Retour gagnant pour Rafael Nadal ! Après 73 jours sans compétition, le numéro un mondial a retrouvé ce vendredi le chemin des courts, et de la victoire. Pour le deuxième simple du quart de finale de la Coupe Davis entre l'Espagne et l'Allemagne, il a dominé Philipp Kohlschreiber en trois sets (6-2, 6-2, 6-3) et 2h33 de match devant son public au cœur des arènes de Valence. Bien en jambes mais avec encore du déchet dans son jeu, Nadal a rassuré sur son physique. Le Majorquin disputera dimanche un deuxième match, face à Alexander Zverev. Un choc que tout le monde attend déjà.

Plus d'infos à suivre...