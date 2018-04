Yannick Noah a annoncé que Jo-Wilfried Tsonga avait été opéré du genou gauche

En marge de la rencontre de Coupe Davis entre l'Italie et la France qui débutera vendredi à Gênes, Yannick Noah a révélé en conférence de presse que Jo-Wilfried Tsonga avait subi une opération du genou gauche ce mardi. Blessé au ménisque depuis quelques semaines, le Manceau espérait pouvoir échapper à l'opération.

Il a dû s'y résoudre pour soigner sa fissure du ménisque qui l'avait contraint à l'abandon en demi-finale du tournoi de Montpellier le 10 février dernier contre Lucas Pouille. Cette blessure l'avait ensuite obligé à renoncer à la tournée américaine et aux deux premiers Masters 1000 de l'année à Indien Wells et Miami.

Tsonga absent à Roland-Garros ?

Avec cette opération, la saison sur terre battue de l'ancien numéro 1 français, actuellement 37e au classement ATP, semble bien compromise. Et sa participation à Roland-Garros, du 21 mai au 10 juin, plus qu'incertaine. S'il se dit optimiste pour fouler rapidement les courts, à moins de deux mois du tournoi parisien, la course contre la montre débute pour Jo-Wilfried Tsonga.