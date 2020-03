A part le Japon, les favoris seront bien en phase finale

Le Japon, privé de Kei Nishikori et sans public du fait du nouveau coronavirus, a été défait à domicile par l'Equateur (3-0), échouant à se qualifier pour la phase finale de la Coupe Davis (23-29 novembre), que disputeront en revanche les autres favoris.

Les douze nations qualifiées sont désormais connues : l'Equateur, l'Australie, le Kazakhstan, la Croatie, l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, l'Italie, la Hongrie, la République tchèque, la Colombie et les Etats-Unis d'Amérique.

Il rejoignent à Madrid l'Espagne, tenante du titre, les trois autres demi-finalistes 2019 (Canada, Russie et Grande-Bretagne) ainsi que la France et la Serbie (invitées), tous exemptés de qualifications.

La seule surprise est donc venue du Japon où Nishikori espérait effectuer son retour sur dur, à Miki. Mais la star nippone, éloignée des courts depuis sa défaite au 3e tour de l'US Open fin août en raison d'une blessure à un coude, a dû renoncer.

"Mon coude va bien mais mon corps n'est pas encore prêt (...) Je suis resté en convalescence un bon moment et je repars de zéro. C'est triste d'avoir manqué l'Open d'Australie et de devoir renoncer à la Coupe Davis", a expliqué sur le site de la Coupe Davis l'ancien N.4 mondial (31e actuellement). Le joueur âgé de 30 ans espère reprendre la raquette lors du Masters 1000 de Miami (25 mars - 5 avril) ou de la saison sur terre battue.

Le double indien surprend

Egalement privé de deux autres de ses meilleurs éléments, Yoshihito Nishioka (48e) et Yuichi Sugita (87e), le Japon avait placé ses espoirs sur Go Soeda (117e) et Yasutaka Uchiyama (90e). Mais le premier s'est incliné face à Emilio Gomez (151e) 7-5, 7-6 (7/3) et le second a chuté en trois manches devant Roberto Quiroz (276e) 7-6 (7/4), 2-6, 7-6 (10/8).

A Honolulu, les Etats-Unis d'Amérique ont eux tenu leur rang en se qualifiant aux dépens de l'Ouzbékistan (3-0). Le troisième point a été remporté par les frères Bob et Mike Bryan, vainqueurs du double 6-3 6-4 contre la paire Sanjar Fayziev/Denis Istomin. Les Bryan, qui disputent leur dernière saison, ont prévu de s'arrêter après l'US Open et n'ont donc pas la Coupe Davis en ligne de mire en novembre. Mais ils semblent néanmoins prêts à aider "en tant qu'entraîneurs ou masseurs", ont-ils plaisanté.

Les Equatoriens ont ensuite obtenu la qualification pour la phase finale grâce à la victoire lors du double de la paire Gonzalo Escobar/Diego Hidalgo face au duo nippon composé de Ben McLachlan et Uchiyama (7-6 (7/3), 6-3).

L'Italie - qui jouait à huis clos à Cagliari en raison de l'épidémie liée au Covid-19 - n'a rencontré aucune difficulté pour se défaire de la Corée du sud (4-0). Fabio Fognini (11e) s'est imposé face à Duckhee Lee (251e) 6-0, 6-3 avant de remporter son double avec Simone Bolelli 6-3, 6-1.

La Belgique démunie sans Goffin

A Zagreb, la Croatie a validé son billet pour la phase finale face à l'Inde (3-1). Surpris dans le double, les Croates s'en sont remis à Marin Cilic (37e), vainqueur de ses deux simples.

Grâce à une victoire de Marton Fucsovics (84e) face à Ruben Bemelmans (222e) 6-7 (7/9), 6-4, 6-2, les Hongrois sont venus à bout de la Belgique (3-2), privée de David Goffin.

A Adelaïde, John Millman a envoyé samedi l'Australie en phase finale grâce à sa victoire face à Thiago Monteiro 6-7 (6/8), 7-6 (7/3), 7-6 (7/3), alors que les Brésiliens avaient réduit le score en remportant le double.

A Nur-Sultan, le Kazakh Alexander Bublik a délivré les siens en dominant Robin Haase (7-6 (7/4), 6-1), qui avait auparavant apporté le point du premier simple aux Pays-Bas.

Les résultats:

. A Miki (JPN), Equateur bat le Japon 3-0 et est qualifié

. A Zagreb (CRO), Croatie bat l'Inde 3-1 et est qualifiée

. A Debrecen (HUN), Hongrie bat la Belgique 3-2 et est qualifiée

. A Adelaïde (AUS), Australie bat le Brésil 3-1 et est qualifiée

A Cagliari (ITA), Italie bat la Corée du sud 4-0 et est qualifiée

A Nou Soultan (KAZ), Kazakhstan bat les Pays-Bas 3-1 et est qualifié

A Dusseldorf (GER), Allemagne bat le Bélarus 4-1 et est qualifiée

A Graz (AUT), Autriche bat l'Uruguay 3-1 et est qualifiée

A Stockholm (SWE), Suède bat le Chili 3-1 et est qualifiée

A Bratislava (SVK), République tchèque mène 2 à 1 face à la Slovaquie

A Bogota (COL), Colombie bat l'Argentine 3 à 1 et est qualifiée

A Honolulu (USA), Etats-Unis bat l'Ouzbékistan 3 à 0 et sont qualifiés

NDLR: La Coupe Davis se joue pour la deuxième année dans un format rénové voulu par la Fédération internationale (ITF), sous forme de Coupe du monde, pour redynamiser une compétition qui attirait de moins en moins les plus grands joueurs.

Les 18 nations qualifiées pour la phase finale se retrouveront sur une semaine à Madrid (23-29 novembre): elles seront réparties en six groupes de trois dont les premières et les deux meilleures deuxièmes passeront en quarts dans un tableau à élimination directe.