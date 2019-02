Coupe Davis : Bernard Tomic s'en prend encore violemment à Lleyton Hewitt et menace de le frapper

Bernard Tomic a encore fait des siennes. L'enfant terrible du tennis australien s'est confié dans l'émission de télévision australienne 60 Minutes Australia, mardi, confirmant qu'il avait bien menacé physiquement l'actuel capitaine de l'équipe australienne de Coupe Davis Lleyton Hewitt.

"Je lui ai effectivement envoyé le message suivant : 'Si tu oses t'approcher à moins d'un mètre de moi, je te mettrai KO", a déclaré sans retenue le joueur, assis à côté de son père lors de l'interview.

" C'est assez mesquin d'insinuer que je m'en suis pris à sa famille "

Après sa défaite au premier tour de l'Open d'Australie, Tomic, 85e au classement ATP, s'en était déjà pris à Hewitt affirmant que "personne ne l'aimait". Invité à lui répondre, le capitaine australien avait déclaré ne plus s'être adressé au joueur depuis que ce dernier lui avait envoyé des menaces voici un an et demi, affirmant même qu'elles visaient aussi sa famille.

Tomic a donc, en partie, confirmé ses allégations, niant toutefois s'en être pris aux proches de Hewitt. "C'est assez mesquin d'insinuer que je m'en suis pris à sa famille. Comment peut-on tomber aussi bas et mêler ses enfants à cela ?", a estimé le fantasque Australien de 26 ans. Ces déclarations ne devraient en tout cas pas arranger la situation entre les deux hommes. La Fédération australienne a pris, quant à elle, fait et cause pour son capitaine. "Lleyton a raison de dire que Bernard ne sera pas retenu pour la Coupe Davis. Il ne remplit pas les standards de comportement et de dévouement à l'équipe et à notre sport", a ainsi récemment déclaré son président, Craig Tiley.