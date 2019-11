Ils ont finalement assuré l’essentiel. Mais que ce fut dur pour Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert mardi dans le double décisif du premier match de l’équipe de France de Coupe Davis dans le groupe A face au Japon. Après la victoire expéditive de Jo-Wilfried Tsonga en ouverture et la défaite décevante de Gaël Monfils en simple, les Bleus ont eu besoin de plus de deux heures et demie pour s’en sortir face à la paire japonaise Uchiyama/Mclachlan (6-7, 6-4, 7-5). En remportant cette rencontre, ils prennent provisoirement la tête de leur poule mais la Serbie n’a pas encore joué.

Plus d'infos à suivre...