Gerard Piqué et le groupe Kosmos peuvent se réjouir, "leur" Coupe Davis new look devrait accueillir du beau monde. Lundi, les sélections qualifiées pour la phase finale à Madrid (18-24 novembre) ont officiellement annoncé leur composition. Grand soutien de l’événement, Rafael Nadal mènera l’équipe d’Espagne, tandis que Novak Djokovic, un temps sceptique, sera le leader de la Serbie. De retour à un niveau très intéressant et vainqueur à Anvers dimanche, Andy Murray sera aussi de la partie avec les Britanniques.

Sébastien Grosjean, qui a officiellement sélectionné Gaël Monfils, Benoît Paire, Jo-Wilfried Tsonga, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, n’est pas le seul à avoir dévoilé ses plans. Le capitaine de l’équipe de France a été ainsi imité par ceux des autres nations qui participent à l’événement. Parmi celles-ci, l’Espagne, qui évoluera à domicile (même s’il s’agit d’un "terrain neutre" théoriquement) pour cette première édition de la Coupe Davis réformée, pourrai ainsi compter sur Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut, Feliciano Lopez, Pablo Carreno Busta et Marcel Granollers. Le numéro 1 mondial serbe Novak Djokovic sera, quant à lui, accompagné par Dusan Lajovic, Filip Krajinovic, Viktor Troicki et Janko Tipsarevic qui a disputé le dernier tournoi ATP de sa carrière à Stockholm.

Federer, Zverev, Del Potro et Nishikori n’y seront pas

Parmi les autres grands noms, un troisième membre de l’ex-"Big Four" du tennis mondial sera présent : Andy Murray. Titré pour la première fois depuis deux ans et demi sur le circuit à Anvers dimanche dernier, l’Ecossais va prendre ces prochains jours un peu de repos en famille pour accueillir son troisième enfant. Mais il devrait donc reprendre la raquette une ultime fois en 2019 avec ses équipiers britanniques Daniel Evans, Jamie Murray (son frère) et Neal Skupski. L’équipe russe avec Daniil Medvedev, Karen Khachanov, Andrey Rublev et Evgeny Donskoy a aussi de quoi impressionner. Le Canada de Milos Raonic, Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, ou encore l'Italie de Fabio Fognini et Matteo Berrettini ne sont pas en reste.

Plutôt en forme en cette fin de saison malgré son raté à Anvers, David Goffin participera également à la fête avec l’équipe de Belgique. Mais certains autres cadors manqueront à l’appel. Ce sera le cas en premier lieu de Roger Federer et Stan Wawrinka dont le pays n’est pas qualifié. Le Bâlois jouera d’ailleurs une série d’exhibitions en Amérique du Sud la même semaine dont un match contre… Juan Martin Del Potro, absent de la sélection argentine et en phase de reprise actuellement après son opération à la rotule. Alexander Zverev, qui échangera aussi quelques balles avec Federer pour le plaisir, ne sera pas non plus à Madrid avec l’équipe allemande.

Vidéo - Federer sur la nouvelle Coupe Davis : "Pour moi, c'est plutôt non que oui" 01:35

Enfin, l’épreuve a enregistré un forfait imprévu : celui de Kei Nishikori. Le Japonais, qui avait l’intention de prendre part à l’événement et faisait même partie de la vidéo de présentation et de promotion, ne jouera pas en raison d’une blessure au coude.