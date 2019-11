Depuis la fin de son mandat de capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis l'an dernier, sa parole est rare. Mais Yannick Noah suit, même si c'est de loin, les changements qui affectent son sport. Opposé de longue date à la réforme de l'épreuve par équipes centenaire, il s'est exprimé à sa manière sur la nouvelle formule dont la première édition s'est tenue à la Caja Magica de Madrid la semaine dernière. Par l'intermédiaire d'une story sur son compte Instagram, il n'y est pas allé de main morte.

Story Instagram Yannick Noah du 28 novembre 2019Getty Images

Noah a repris un article dans lequel l'ancien joueur roumain et promoteur Ion Tiriac critique de façon virulente le nouveau format, en lui ajoutant le surtitre : "Voilà ce qui arrive quand nos dirigeants sont corrompus." David Haggerty, président de la Fédération internationale de tennis (ITF), qui a facilité la réforme et la reprise de la compétition par le groupe Kosmos de Gerard Piqué (3 milliards d'euros investis sur 25 ans), est évidemment visé.

Mais l'ex-capitaine des Bleus, par cette phrase, s'en prend aussi et surtout à l'actuel président de la Fédération française de tennis Bernard Giudicelli qui a apporté le vote de la France, contre l'avis de la majorité des joueurs et de Noah lui-même, soutenant ainsi l'ITF. Dans l'article cité par Noah, Tiriac livre son analyse sans concessions. "Ces personnes n'ont jamais frappé une balle de tennis et ruiné 120 ans de tradition. Ils devraient être condamnés à la prison à vie pour ce qu'ils ont fait. Je parie qu'ils vont changer le format dans deux ans. C'est une blague et une honte. Ils ont ruiné le joyau du tennis."