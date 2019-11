Novak Djokovic et Rafael Nadal ne s’affronteront pas en finale de la nouvelle Coupe Davis dimanche. Le numéro 2 mondial a été éliminé en quart de finale de la compétition vendredi avec l’équipe de Serbie au terme d’un double décisif à rebondissements face à la Russie de Karen Khachanov et Andrey Rublev. Ces derniers l’ont emporté en trois sets (6-4, 4-6, 7-6(8)) et 2h13 de jeu, après avoir écarté trois balles de match dans le tie-break final. Dans le dernier carré, la Russie affrontera le Canada samedi.

Il avait regagné au petit trot les vestiaires pour se préparer le plus vite possible à jouer ce double décisif. Et il a bien failli réussir son pari. Mais Novak Djokovic ne sera pas au rendez-vous des demi-finales ce week-end dans la Caja Magica de Madrid. Le numéro 2 mondial s’est bien battu au côté de son compatiote Viktor Troicki et aura certainement des regrets après être passé si près de la victoire dans un exercice qu’il ne maîtrise pas aussi bien que le simple. Car ce sont bien les Russes qui peuvent toujours rêver de soulever le Saladier d’argent dimanche.

Rublev a porté le double russe

Sur la lancée de sa démonstration du matin face à Filip Krajinovic, le jeune Andrey Rublev a incontestablement été l’homme fort de cette partie. Tout feu tout flamme, impressionnant de puissance, d’engagement et de réussite, il a entraîné avec lui Karen Khachanov pour virer logiquement en tête après avoir remonté un break de retard (6-4). De l’autre côté du filet, Djokovic a affiché quelques lacunes au filet sur les volées hautes et les smashes, sans compter quelques erreurs inhabituelles en fond de court côté revers.

Mais Troicki, véritable pilier de ce double serbe, a réveillé son partenaire après une décision arbitrale contestable en leur défaveur en milieu de deuxième set. Plus pressant à la relance, le "Djoker" a mis une pression suffisante sur les épaules de Khachanov qui a permis aux Serbes de revenir à hauteur sur une double faute (6-4, 4-6). Irrespirable, la manche finale a mis en scène un quatuor de serveurs impeccables et s’est logiquement achevée au jeu décisif.

Troicki irréprochable... sauf sur balle de match

Deux fois menés d’un mini-break, les Serbes ont refait leur retard puis ont pris l’avantage pour s’offrir trois balles de match (dont deux sur leur service) à 6/5, 7/6 et 8/7, mais ils n’ont pas su conclure. Fébrile au moment crucial, Troicki a notamment vendangé une volée de coup droit en longueur alors que l’amortie s’imposait. A sa première occasion, Rublev ne s’est pas fait prier de son côté pour boucler l’affaire.

A défaut de grande ambiance tant les tribunes étaient encore clairsemées, la nouvelle formule de la Coupe Davis a peut-être vécu son premier vrai moment électrique. Inconsolable sur son banc, Troicki en pleurait la tête dans la serviette. Quant à Djokovic, magistral contre Khachanov lors du deuxième simple, il affichait la tête des mauvais jours. Jusqu’au bout, cette fin de saison 2019 ne lui aura pas souri.