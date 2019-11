Jack Sock et Sam Querrey ont tenu jusqu'au bout de la nuit pour battre Simone Bolleli et Fabio Fognini lors du double décisif entre les Etats-Unis et l'Italie. Les deux Américains se sont imposés en trois sets (6-7, 7-6, 6-4), et permettent à leur pays de rester dans la course pour les quarts de finale. L'Italie elle, après avoir également perdu contre le Canada (2-1), est éliminée.

Et pourtant, ce sont les Italiens qui étaient partis du bon pied grâce à la victoire de Fabio Fognini sur Reilly Opelka (6-4, 6-7 (4), 6-3). Mais Taylor Fritz a remis les compteurs à zéro en s'imposant face à Matteo Berrettini, N.10 mondial (5-7, 7-6 (5), 6-2). Et finalement, ce sont les Transalpins qui ont flanché lors de ce double qui s'est terminé à l'aube.