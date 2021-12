La nouvelle formule de la Coupe Davis n'a que deux ans, mais elle a toutes les peines à se trouver une identité. La preuve ? Elle multiplie les changements d'une édition à l'autre à l'autre pour tenter de gagner en visibilité, en cohérence et en... intérêt. Après deux phases finales au succès plus que mitigé, la cuvée 2022 n'échappera pas à la règle. Confirmant en partie des informations de nos confrères du Telegraph britannique , David Haggerty, le président de la Fédération internationale de tennis (ITF) a ainsi dévoilé dimanche les grandes lignes de la prochaine phase finale qui ne comptera plus trois mais... cinq villes-hôtes.

En passant d'une compétition entre 18 équipes à une épreuve réunissant 16 sélections réparties dans quatre groupes (contrairement aux six groupes de trois des deux premières éditions), l'idée est de rendre plus lisibles les critères de qualification pour les quarts de finale (deux premiers de groupe) et d'associer chaque poule à une ville-hôte. Une fois ce premier tour terminé, les matches à élimination directe (quarts, demies et finale) auront lieu dans une 5e ville qui serait un terrain neutre.

4 équipes sur 16 déjà connues

Ce reformatage exigera plus d'implication des engagés qui joueront plus - un match supplémentaire en poule -, d'où une extension de la durée de l'épreuve de 10 à 12 jours en fin d'année. Un défi assurément. Si l'identité des 5 villes concernées n'ont pas encore été dévoilées, Abou Dabi serait le terrain neutre du "Final 8". Un tel choix assurerait des rentrées financières à Kosmos qui finance cette nouvelle Coupe Davis, mais il poserait un problème logistique puisque les joueurs, déjà fatigués, devraient voyager longuement (7h de vol) en pleine compétition, puis devraient s'acclimater à des conditions en extérieur.

Quatre équipes sont d'ores et déjà qualifiées pour cette nouvelle phase finale : la Russie et la Croatie, finalistes 2021, ainsi que la Serbie et la Grande-Bretagne qui ont obtenu des wild-cards. La France fait partie des nations qui pourraient y figurer si elle passe les barrages face à l'Equateur les 4 et 5 mars prochains.

