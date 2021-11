Il n'y a pas eu d'exploit, seulement une belle résistance. Après la défaite d'Adrian Mannarino en ouverture, Arthur Rinderknech avait une sacré tâche à accomplir : celle de battre Cameron Norrie pour maintenir l'équipe de France en vie pour son deuxième et dernier match de cette phase de groupes. Pari raté avec cette défaite en deux manches (6-2, 7-6). Sauf surprise, la Grande-Bretagne devait terminer en tête du groupe, les Bleus peuvent encore croire à une hypothétique place de meilleurs deuxièmes.

S'il n'y a rien, ou presque, à retenir de sa première manche durant laquelle il a souffert face au jeu de Cameron Norrie, Arthur Rinderknech pourra cependant, plus tard, se souvenir qu'il a réellement fait douter le 12e jour à l'ATP dans la seconde. Poussé au tie-break, le Britannique a eu des balles de match pour conclure mais le Français ne s'est pas désuni. Il lui a fallu toute sa malice pour finalement l'emporter 10/8 dans ce jeu décisif (6-2, 7-6).

La paire Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut aurait tout intérêt à remporter le double face à la Grande-Bretagne. En effet, même si le match est perdu, ce succès pourrait jouer pour une éventuelle qualification en quarts de finale. La première place devrait être inaccessible pour les Bleus, sauf surprise de la République Tchèque face aux Britanniques dimanche, mais les deux meilleurs deuxièmes rejoindront les six premiers en quarts de finale. A ce jeu-là, le nombre de victoires et de sets remportés pourrait jouer.

