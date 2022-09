Comment se déroule cette semaine de compétition ?

C'est toujours utile de le rappeler. Depuis la grande réforme de 2019 qui a mis fin aux matches en cinq sets et aux ambiances domicile-extérieur caractéristiques de la Coupe Davis, la Fédération internationale de tennis (ITF), le groupe Kosmos et Gerard Piqué ont du mal à se décider sur la formule gagnante. Cette année, la compétition se déroulera ainsi en deux temps : une phase de poules cette semaine (13-18 septembre) et une phase à élimination directe des quarts à la finale dans deux mois (22-27 novembre).

A partir de ce mardi, la phase de poules est donc lancée avec 16 sélections réparties en quatre groupes de quatre dans quatre villes différentes : Valence (groupe B), Hambourg (groupe C) et Glasgow (groupe D). Chaque équipe jouera trois matches et les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale. Un progrès indéniable par rapport aux éditions précédentes, où la qualification donnait lieu à des calculs parfois difficiles à suivre pour sélectionner les deux meilleurs deuxièmes de groupes.

Quel est le format des matches ?

Comme mentionné plus haut, si vous vous attendez à voir les matches s'éterniser comme lors des "night sessions" du dernier US Open, vous serez déçus. Les cinq sets sont désormais exclusivement réservés au Grand Chelem. Toutes les parties se dérouleront cette semaine au meilleur des trois manches avec un tie-break éventuel pour départager les joueurs à 6-6. Il y aura deux simples et un double par rencontre. Donc pour l'emporter, il suffira de prendre deux points, au lieu des trois de la formule historique de la Coupe Davis.

Quelle est la composition des groupes ?

Voici les sélections engagées dans cette phase de poules :

Groupe A : Italie, Argentine, Croatie et Suède

Groupe B : Espagne, Corée du Sud, Serbie et Canada

Groupe C : France, Allemagne, Australie et Belgique

Groupe D : Etats-Unis, Grande-Bretagne, Kazakhstan et Pays-Bas

A noter que l'Italie (Bologne), l'Espagne (Valence), l'Allemagne (Hambourg) et la Grande-Bretagne (Glasgow) évolueront à domicile et pourront donc compter sur le soutien de leur public (s'il est au rendez-vous). A partir des quarts de finale en novembre, seule l'Espagne pourrait avoir cet avantage puisque cette seconde phase aura lieu à Malaga.

Quelles seront les stars présentes ?

Aucun membre du "Big 3" ne sera en action cette semaine. Alors qu'il prévoyait de participer avec la Serbie, Novak Djokovic s'est finalement retiré pour "raisons personnelles". Après son élimination en huitièmes de finale de l'US Open, Rafael Nadal a évoqué d'autres priorités comme la naissance à venir de son premier enfant. Enfin, Roger Federer est blessé et la Suisse n'est de toute façon pas qualifiée.

Alexander Zverev a déclaré forfait à la dernière minute , tandis que la Russie de Daniil Medvedev et Andrey Rublev a été exclue en raison de la guerre en Ukraine. Mais le nouveau numéro 1 mondial Carlos Alcaraz , fraîchement auréolé de son titre à Flushing Meadows, jouera bien dans l'équipe espagnole, malgré le voyage et la fatigue. Il est d'ailleurs d'ores et déjà arrivé à Valence et sera le seul membre du Top 5 en action. A noter que l'Italie pourra compter sur Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti et Fabio Fognini, le Canada sur Félix Auger-Aliassime et la Grande-Bretagne sur Andy Murray, qui devrait jouer devant son public écossais.

Les Bleus peuvent-ils viser les quarts ?

Ce ne sera pas facile, mais a priori la France a de vraies chances de franchir cette phase de poules. Le groupe C, dans lequel elle se trouve, est d'autant plus homogène qu'Alexander Zverev, qui espérait faire son grand retour à la compétition, ne sera donc finalement pas disponible dans l'équipe allemande. Côté australien, Nick Kyrgios, en grande forme ces dernières semaines (finale à Wimbledon, titre à Washington, quart à l'US Open), manquera aussi à l'appel puisqu'il est rentré au pays pour se ressourcer.

En l'absence de Gaël Monfils, Adrian Mannarino (47e joueur mondial) sera le chef de file de l'équipe du capitaine Sébastien Grosjean. Il sera secondé par Benjamin Bonzi (53e) et Arthur Rinderknech (59e). Si le numéro 1 tricolore ne se détache pas vraiment, la densité du niveau pourrait être une arme intéressante pour gagner au moins un des deux simples. En double, Nicolas Mahut devrait être associé à Richard Gasquet. A noter par ailleurs que David Goffin, leader de la sélection belge, n'est plus "que" 62e à l'ATP. Alex de Minaur (22e), pour l'Australie, sera le joueur le mieux classé de cette poule.

Le programme des Bleus :

France - Allemagne le mercredi 14 septembre à 14h

France - Australie le jeudi 15 septembre à 14h

France - Belgique le samedi 17 septembre à 14h

