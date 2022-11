Le Canada s'est qualifié pour les demi-finales de la phase finale de la Coupe Davis en battant l'Allemagne (2-1), jeudi à Malaga (Espagne). Plus tôt dans la journée, l'Italie, même sans ses deux meilleurs joueurs, a fait tomber les États-Unis de Taylor Fritz et Frances Tiafoe 2 à 1. L'autre demi-finale oppose la Croatie, finaliste sortante, à l'Australie dès vendredi.

Les deux rencontres du jour se sont jouées au double décisif. Pour l'Italie, ce sont Fabio Fognini et Simone Bolelli qui ont apporté le point de la victoire aux dépens de Jack Sock et Tommy Paul, sur un double 6-4. Pour le Canada, autour de minuit, ce sont Denis Shapovalov et Vasek Pospisil qui ont obtenu le point de la qualification, face aux spécialistes du double Tim Puetz et Kim Krawietz (2-6, 6-3, 6-3).

Dans le premier match de ce face-à-face, Shapovalov (18e) a plié contre Jan-Lennard Struff (ex-top 30 aujourd'hui 152e) 6-3, 4-6, 7-6 (7/2). Puis le N.6 mondial Félix Auger-Aliassime a égalisé en dominant Oscar Otte (65e) 7-6 (7/1), 6-4.

Dans la rencontre entre Italiens et Américains auparavant, Lorenzo Sonego (45e) avait donné l'avantage aux siens en dominant le demi-finaliste de l'US Open 2022 Frances Tiafoe (19e) 6-3, 7-6 (9/7), avant que Taylor Fritz, N.9 mondial et récent demi-finaliste du Masters, remette les deux équipes à égalité en battant le jeune Lorenzo Musetti (23e) 7-6 (10/8), 6-3. C'est la première fois depuis 2014 que l'Italie atteint le dernier carré de la Coupe Davis - dont le format historique a été abandonné en 2019. Ses deux meilleurs atouts, Jannik Sinner et Matteo Berrettini sont pourtant blessés, même si le second, pied toujours convalescent, a tenu à être présent à Malaga.

Les résultats de la journée

États-Unis bat Italie 2 à 1

Lorenzo Sonego (ITA) bat Frances Tiafoe (USA) 6-3, 7-6 (9/7)

Taylor Fritz (USA) bat Lorenzo Musetti (ITA) 7-6 (10/8), 6-3

Fabio Fognini/Simone Bolelli battent Jack Sock/Tommy Paul 6-4, 6-4

Canada bat Allemagne 2 à 1

Jan-Lennard Struff (GER) bat Denis Shapovalov (CAN) 6-3, 4-6, 7-6 (7/2)

Félix Auger-Aliassime (CAN) bat Oscar Otte (GER) 7-6 (7/1), 6-4

Vasek Pospisil/Denis Shapovalov (CAN) battent Tim Puetz/Kim Krawietz (GER) 2-6, 6-3, 6-3

