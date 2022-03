Esprit de la Coupe Davis es-tu là ? Depuis 2019 et la mise en place de la nouvelle formule, il faut avouer qu'il s'était évaporé, sauf peut-être pour l'Espagne qui avait été pays-hôte des deux premières éditions. Mais ces deux derniers jours, comme on pouvait l'espérer, le Palais des Sports de Pau l'a en partie ressuscité pour l'équipe de France. Soyons clairs : ce barrage contre l'Equateur ne restera pas dans les annales, ni pour la qualité de jeu ni pour son suspense puisque les Bleus ont laissé échapper un petit set en quatre matches. Pourtant, il a permis de retrouver des émotions plus ressenties depuis la finale de l'édition 2018, dernière mouture de l'ancien format.

Il ne s'agit pas ici de comparer l'incomparable : les 27 000 spectateurs de Villeneuve-d'Ascq aux 7100 places à peine remplies à moitié à Pau vendredi, avant de l'être davantage samedi. Mais en retrouvant le soutien populaire, et ce même si les matches en cinq sets et un jour de compétition manquent encore, les hommes du capitaine Sébastien Grosjean ont éprouvé à nouveau tout ce que signifie l'honneur et le poids du maillot bleu dans l'épreuve centenaire. Et qui de mieux qu'un "vieux de la vieille", soldat à l'engagement exemplaire, pour en parler ?

Il y a cette tension qui montre qu'on se sent vivant !

"On a eu l'impression de revivre les belles heures de la Coupe Davis, avec de l'émotion, de la tension et du partage. Et c'est pour vivre ça qu'on se prépare. Quand je fais deux doubles fautes sur les deux premières balles de match, c'est parce que c'est la Coupe Davis. La Marseillaise aussi n'a pas été évidente aussi à gérer. Mais c'est bien, ça montre qu'on a envie. Il y a cette tension qui montre qu'on se sent vivant !", a ainsi témoigné Nicolas Mahut, peu de temps après avoir offert la victoire finale aux siens, au côté de Pierre-Hugues Herbert en double.

Car tout ne fut pas si simple. Quand on a l'étiquette de favoris comme les Français ces deux derniers jours - les Equatoriens Gonzalo Escobar et Diego Hidalgo étaient respectivement 40e et 138e mondiaux en double -, encore faut-il le montrer sur le court. Savoir que la défaite est interdite peut générer une pression négative, voire une certaine fébrilité. Adrian Mannarino avait connu un passage à vide lors de son simple vendredi, et c'est ce qui est aussi arrivé samedi en milieu de deuxième set quand Herbert a concédé son service. Avant de réagir dans la foulée avec un retour de revers gagnant qui a permis aux Bleus de raccrocher immédiatement les wagons.

"C'est un sentiment de fierté qui m'habite. C'est toujours facile de dire que c'était facile, qu'il n'y avait pas d'adversité. Mais on a tous su faire le taf. C'était un match piège. On n'a peut-être pas joué notre meilleur tennis tout au long du week-end mais nous avons eu une attitude irréprochable. Je ne peux pas m'empêcher d'être hyper nostalgique. Mais j'essaie d'être positif et de prendre de ce week-end tout ce qu'on a pu retrouver. Il y a eu une ambiance qui nous a fait repenser à la beauté de cette compétition", a ainsi considéré l'Alsacien.

Un état d'esprit irréprochable : les jeunes ont enthousiasmé les anciens

Pour un simple barrage avec une opposition si modeste, l'état d'esprit collectif a donc marqué les spécialistes du double. Ces derniers n'ont pas manqué de saluer l'implication des jeunes Arthur Rinderknech, Benjamin Bonzi - qui a d'ailleurs pu jouer le quatrième match sans enjeu et le remporter - ou encore Arthur Reymond (22 ans), 635e mondial, sollicité pour jouer les sparring-partners gauchers (le double équatorien et Roberto Quiroz l'étaient aussi). "Il a fait des centaines de service dans la semaine. Et on lui a dit dans le vestiaire que cette victoire, c'était aussi la sienne", a observé Mahut.

Cette soif de découverte, cette envie de se montrer à la hauteur d'une sélection en équipe de France et ce passage de témoin entre anciens et nouveaux constituent également l'essence de la Coupe Davis. Bien plus que dans le huis clos triste d'Innsbruck en fin d'année dernière, Rinderknech l'a particulièrement ressenti à Pau. "Puiser dans le public quand il fallait et intelligemment, je pense que j'ai plutôt bien géré à ce niveau. C'est vraiment très cool. Oui, c'est une ambiance différente. Quand tu vois les drapeaux, les gens en bleu blanc rouge, c'est juste génial."

Une phase de poules en France pour maintenir la flamme ?

Mais une fois ce barrage passé, la parenthèse enchantée risque de se refermer pour les Bleus. Car lors de la phase finale, elle-même divisée entre une phase de poules et une à élimination directe (final 8) sur terrain neutre à Abou Dhabi, les frissons ont de grandes chances de se volatiliser à nouveau. A moins que, pour la première partie au moins, la France ait la chance d'accueillir un des quatre groupes en lice du 14 au 18 septembre prochains. Gilles Moretton, président de la FFT, a déjà annoncé la candidature tricolore , tout en restant farouchement opposé à cette nouvelle formule et prêt à réfléchir sur une alternative à l'avenir.

"Vous connaissez très bien ma position sur cette formule de Coupe Davis. Moi, je donnerais tout pour revenir à ce qui se faisait avant. Si on joue en France, ça sera quand même mieux que ce qu'on avait l'an dernier. Je ne vais pas défendre cette compétition mais il faut essayer de faire au mieux avec ce que l'on peut faire", a résumé Mahut. A défaut de ranimer totalement la flamme, ce barrage aura eu le mérite de montrer qu'elle n'est pas totalement éteinte.

