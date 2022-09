Il a beau avoir 36 ans, Richard Gasquet est toujours capable de merveilles. Et à Hambourg, il l'a montré jeudi en lançant parfaitement les Bleus face à l'Australie dans cette deuxième journée de la phase de poules dans le groupe C. Choisi par Sébastien Grosjean pour redonner de l'énergie à son équipe au lendemain de la défaite frustrante contre l'Allemagne, le Biterrois a joué pleinement son rôle en disposant de l'Aussie Jason Kubler, 97e joueur mondial, en deux sets (6-2, 6-4) et un peu plus d'une heure et demie de jeu (1h35 précisément). En glanant ce premier point, il offre la possibilité à Benjamin Bonzi de plier la rencontre, en cas de succès face à Alex de Minaur dans le duel des numéros 1.

Déjà apparu très motivé en soutien de ses coéquipiers sur le banc mercredi, Richard Gasquet a montré qu'il n'était pas venu faire du tourisme à Hambourg. Et s'il y avait peu de spectateurs pour en profiter, ceux qui étaient présents ne l'ont sûrement pas regretté. Grâce à un départ canon et un break d'entrée (2-0), le vétéran tricolore a pris confiance, et les coups de patte sublimes ont afflué. En revers long de ligne et croisé bien entendu, mais aussi en passing de coup droit croisé en bout de course ou en amortie.

Devant tant de maestria et un tennis si léché, ses coéquipiers dans les tribunes se sont régalés. Paul-Henri Mathieu, responsable du haut niveau, s'est aussi fréquemment levé d'admiration. Après un premier set quasi-parfait (6-2), la suite a été un peu plus laborieuse néanmoins. Après un nouveau break rapide dans le deuxième set, Gasquet a vu Kubler revenir. Mais il a su serrer à nouveau le jeu à 6-2, 4-4 pour faire la différence décisive. A sa 6e balle de match, il a conclu l'affaire.

