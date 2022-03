Pour son grand retour en Coupe Davis, il a été servi. Alexander Zverev a dû faire face à un public très hostile sur la terre battue de Rio de Janeiro samedi, mais il a tenu bon pour offrir le point de la qualification pour la phase finale de la compétition à l'Allemagne face au Brésil. S'il a dû écarter une balle d'égalisation à un set partout sur son service à 4-5 contre lui dans le deuxième set, le numéro 3 mondial l'a emporté finalement 6-1, 7-5 face à Thiago Monteiro, 114e à l'ATP.

Heureux de s'en être sorti une dizaine de jours seulement après son coup de sang à Acapulco, Zverev a toutefois estimé que les supporters brésiliens étaient allés trop loin. "Quand ça en arrive à des insultes contre des membres de votre famille ou contre quelqu'un que vous aimez, c'est là que je fixe la limite en termes de respect. Et aujourd'hui (samedi), le public a dépassé les bornes lors de chaque jeu ou quasiment", a-t-il confié.

C'était la semaine lors de laquelle je me suis le plus amusé cette année

Alors que l'ATP peut encore le suspendre pour son dérapage mexicain, Zverev a donc rejoué au tennis seulement dix jours après l'incident. Un retour bien trop rapide vu la gravité des faits pour de nombreux observateurs dont Mats Wilander ou encore Serena Williams . Dans ce contexte, il pouvait s'attendre à un accueil particulier. Mais il a aussi insisté sur le fait que cette semaine en équipe lui avait fait beaucoup de bien.

"C'était probablement la semaine lors de laquelle je me suis le plus amusé cette année sur le coup personnellement. Et j'ai hâte de voir ce qui nous attend, parce que cette équipe peut être très forte", a-t-il considéré. Zverev boudait l'épreuve depuis 2019 et le changement de formule (abandon des cinq sets et du format domicile-extérieur), mais il devrait donc bien être au rendrez-vous de la phase de poules du 14 au 18 septembre prochains.

