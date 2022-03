Au Mexique, il avait clairement dépassé les bornes. Tant et si bien qu'Alexander Zverev avait été exclu de l'ATP 500 d'Acapulco , coupable d'avoir explosé sa raquette contre la chaise d'arbitre après avoir copieusement injurié ce dernier à la suite d'une défaite en double. Unanimement condamné, l'Allemand avait lui-même qualifié son comportement d'inacceptable et d'inexcusable, présentant ses excuses sur les réseaux sociaux. Lourdement mis à l'amende , le numéro 3 mondial est potentiellement sous le coup d'une suspension. Oui mais voilà, en attendant que l'ATP prenne sa décision, le voilà déjà ce vendredi, dix jours après l'incident, de retour sur les courts.

Zverev a ainsi décidé de renouer avec la Coupe Davis qu'il avait délaissée depuis sa réforme. Profitant du retour du format domicile-extérieur, plus conforme à l'esprit de l'épreuve centenaire, à l'occasion d'un barrage contre le Brésil, il défiera Thiago Seyboth Wild sur la terre battue de Rio. Et ce retour rapide sur scène n'est pas du goût de tout le monde, Mats Wilander compris.

Il ne devrait pas pouvoir revenir avant d'être passé par un processus de réhabilitation

"Pour lui, personnellement, c'est probablement une bonne initiative, parce qu'il ne va plus jouer que pour lui-même mais pour son pays et ses coéquipiers. Mais je pense que ça n'envoie pas un super message. C'est bien qu'il ait été si affecté émotionnellement par un match en double, ça montre qu'il y accorde de l'importance, mais il faut le montrer d'une autre manière", estime le consultant pour Eurosport.

Zverev a fracassé la chaise de l'arbitre : son incroyable pétage de plombs en vidéo

Et l'ex-champion suédois de préciser sa pensée. "Si un joueur casse sa raquette sur la chaise d'arbitre et qu'il n'est littéralement qu'à quelques centimètres de frapper la jambe de l'arbitre, il ne devrait pas être autorisé à revenir sur un court de tennis avant d'être passé par un processus de réhabilitation. Nous devrions le sanctionner en conséquence, et lui permettre de rejouer au tennis professionnellement la semaine suivant ça ou deux semaines après, c'est trop tôt."

Alors que le circuit est critiqué depuis plusieurs années pour son côté trop lisse, certains observateurs appellent à un assouplissement du code de conduite pour permettre aux joueurs d'exprimer davantage leurs émotions. Mais ce constat n'est pas incompatible avec l'exercice d'une grande fermeté quand la ligne rouge est franchie à ce point. En menaçant clairement l'intégrité physique de l'arbitre, Zverev est allé beaucoup trop loin selon Wilander, et la réponse des instances dirigeantes du tennis doit être à la hauteur.

Vers une instance collégiale spécialisée dans les sanctions ?

"Je pense qu'il faut donner de trois à six mois de suspension à une personne qui a ce genre de comportement. Comme ça, on ne lui permet pas de jouer les tournois les plus importants de son calendrier que sont les Grands Chelems, les Masters 1000 et la Coups Davis. Je ne sais pas vraiment où placer le curseur, mais l'autoriser à jouer tout de suite, ça ne semble pas très juste envers les autres joueurs. Ce n'est pas bon pour le tennis. Il est peut-être temps qu'une instance professionnelle du tennis s'occupe de toutes ces décisions en y réunissant l'ATP, la WTA, la Fédération internationale (ITF) et le Comité international olympique (CIO)", propose notre consultant.

Djokovic sur Zverev : "Vu les circonstances, la disqualification était la bonne chose à faire"

Dans son message d'excuse, Zverev avait d'ailleurs lui-même avoué qu'il devait réfléchir à son comportement pour que cela ne se reproduise plus. L'obligation d'un suivi psychologique ne serait probablement pas de trop pour s'en assurer.

