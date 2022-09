Il n'avait plus foulé les courts en compétition depuis sa chute impressionnante contre Rafael Nadal. Et quel meilleur moment pour Alexander Zverev pour faire son retour que la Coupe Davis, à domicile et dans sa ville natale : Hambourg. Le numéro 2 mondial, n'a pas joué depuis sa lésion des ligaments de la cheville lors de sa demi-finale de Roland-Garros en juin, mais il s'entraînait depuis plusieurs jours avec le groupe allemand composé de Oscar Otte, Jan-Lennard Struff, Tim Puetz et Kevin Krawietz. S'il avait bien été convoqué mi-août, il n'avait pas encore officialisé sa participation, voilà qui est fait.

"Pour être honnête, s'il s'agissait d'un autre tournoi, j'aurais probablement pris un peu plus de temps pour me préparer, mais jouer dans ma ville natale de Hambourg est très spécial" a expliqué l'Allemand. Pour la grande remise en jambes, Zverev retrouvera sur le court contre une certaine... équipe de France le mercredi 14 septembre prochain. Dans le groupe figurent aussi la Belgique et l'Australie. Les deux meilleures équipes se qualifieront pour la phase finale à Malaga fin novembre.

Restera à déterminer si Zverev jouera en simple ou seulement en double. Un doute qui devrait être levé lors des compositions d'équipes en début de semaine. "Je suis impatient de revenir sur les courts. Je n'ai pas eu de mal à accepter cette blessure car elle est arrivée sur un court de tennis, quand je jouais Rafa à Roland-garros. Si c'était une blessure stupide, au ski ou au snowboard, cela aurait été différent."

