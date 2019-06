La finale de la Fed Cup aura les couleurs de l'Australie les 9 et 10 novembre prochains. En effet, le pays, en plus d'être parvenu à se qualifier pour cette finale, la recevra également puisqu'elle se jouera à Perth. C'est la première fois depuis 1978 que l'Australie accueille une finale de Fed Cup et la première fois qu'elle en joue une depuis 1993.

La capitaine australienne, Alicia Molik s'est exprimée sur le site de la Fédération australienne de tennis : "Je suis tellement heureuse que nous ayons l'occasion de disputer la finale de la Fed Cup ici (...) dans ma ville natale. (...) C'est particulièrement excitant de faire cette annonce un peu plus d'une semaine après qu'Ashleigh Barty a remporté Roland-Garros." L'Australie affrontera la France, malheureuse finaliste en 2016 contre la République Tchèque.