C'est un symbole fort. Pour la première fois de l'histoire du sport mondial, une grande compétition par équipes portera le nom d'une femme. La Fédération internationale de tennis (ITF) a ainsi annoncé jeudi que la Fed Cup serait désormais appelée Billie Jean King Cup. L'ex-championne américaine de tennis avait remporté la première édition de l'épreuve en 1963 et avait été sacrée en tout à 10 reprises (6 fois en tant que joueuse, 3 fois en tant que capitaine et une fois en tant que capitaine-joueuse) au cours de sa carrière. Annulée en 2020 en raison du coronavirus, la phase finale de la nouvelle Billie Jean King Cup aura lieu du 13 au 18 avril prochains à Budapest en Hongrie.

"Il n'y a rien de plus fort que l'émotion de représenter son pays et de faire partie d'une équipe. C'est la raison pour laquelle cette compétition et si spéciale et importante pour moi. C'est un honneur que la coupe du monde féminine de tennis porte mon nom, et une responsabilité que je ne prendrai pas à la légère", a réagi l'intéressée. Billie Jean King a joué un rôle prépondérant dans la professionnalisation du tennis féminin mondial au début des années 1970. Elle a notamment été à l'origine de la création de la WTA (Women Tennis Association) qui régit encore le circuit actuel en 1973.