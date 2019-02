Fed Cup - Benneteau : "Les retrouvailles entre Garcia et les filles se sont bien passées"

Attendues, les retrouvailles entre Caroline Garcia et ses partenaires de l'équipe de France "se sont bien passées" selon le sélectionneur Julien Benneteau. Garcia "l'a dit devant les (autres) filles: si elle est là, c'est qu'elle est contente d'être avec elles, contente de jouer la Fed Cup, de jouer pour l'équipe de France", a déclaré le nouveau sélectionneur en conférence de presse, alors que le retour de la Lyonnaise est particulièrement scruté en raison de l'état des relations entre elle et ses partenaires, parmi lesquelles Kristina Mladenovic, Alizé Cornet et Pauline Parmentier.

Celles-ci avaient plusieurs fois ouvertement critiqué la décision de Garcia de privilégier sa carrière en simple depuis sa dernière participation, lors de la finale 2016 perdue contre la République tchèque. "Les retrouvailles se sont bien passées", a poursuivi Benneteau, confiant avoir eu une discussion individuelle, puis collective, avec Garcia à l'arrivée mardi de la délégation française à Liège, où a lieu samedi et dimanche la rencontre face à la Belgique.

"On a discuté tous ensemble (...) J'ai la chance d'avoir cinq filles très intelligentes et très professionnelles. Elles arrivent à faire la part des choses. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, tout ce à quoi on pense, c'est d'être tourné vers la rencontre, pas sur le passé", a conclu le sélectionneur.