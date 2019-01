Julien Benneteau sélectionne Caroline Garcia pour France - Belgique

Le come back. Absente du groupe France depuis plus de deux ans, Caroline Garcia fait son grand retour en Fed Cup. C'est Julien Benneteau, le capitaine des Bleues, qui l'a annoncé en conférence ce mardi. Pour affronter la Belgique (9-10 février) à l’occasion du premier tour de l'épreuve, ce dernier a également appelé Alizé Cornet, Fiona Ferro, Kristina Mladenovic et Pauline Parmentier.

Garcia va-t-elle dire "oui" ? Benneteau n'en dit pas plus

Attendu depuis bien des mois, le retour de Caroline Garcia est donc réalité. Son dernier match avec l'équipe de France ? Il faut remonter à novembre 2016 et la finale de la Fed Cup perdue face à la République tchèque. Une éternité. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts... mais pas forcément les polémiques. Quid de la relation Garcia-Mladenovic, qui vont donc se retrouver après des années à s'éviter ?

"J'ai pris les 5 meilleures joueuses, ce sont des choix sportifs logiques", s'est justifié Benneteau. Toutefois, le capitaine n'a pas voulu précisé si Garcia avait accepté ou non sa sélection. "Elle sait qu’elle est sélectionnée, elle n’a pas dit qu’elle allait venir, elle est assurée du soutien de toutes les joueuses présentes. C’est aux filles de discuter", a-t-il expliqué.

Il faut dire que la 19e mondiale a certainement d'autres problèmes à gérer. Battue d'entrée à Hua Hin par l'Américaine Jennifer Brady (6-4, 7-6) ce mardi, elle n'a pas rassuré sur son niveau actuel. Pis, elle comptabilise désormais trois éliminations au premier tour... sur quatre tournois disputés depuis le début de saison. De quoi inquiéter. Alors, Garcia va-t-elle répondre favorablement à sa convocation en Fed Cup ? Pour l'heure, c'est silence radio du côté de la n°1 française.