Federer : "Je ne m'entraîne pas pour le moment, je n'en vois pas l'utilité"

Sollicité par Gustavo Kuerten pour soutenir la campagne "Vencendo Juntos", dont l'objectif est de récolter des fonds pour aider 35 000 familles brésiliennes, Roger Federer a échangé avec l'ex-champion brésilien sur la crise du coronavirus, mais aussi sur l'éventuelle reprise du circuit et son état de forme. Il a notamment confié ne pas être pressé de reprendre l'entraînement.

Comment va Roger Federer ? Plutôt bien si l'on en croit son dernier échange avec Gustavo Kuerten. Le Suisse a ainsi répondu à l'appel de l'ex-champion et triple vainqueur de Roland-Garros (1997, 2000 et 2001) pour soutenir la campagne "Vencendo Juntos" ("Gagner ensemble"). L'objectif ? Récolter assez de fonds pour venir en aide à 35 000 familles au Brésil. Depuis son domicile à Bâle, il a donc évoqué par visio-conférence la nécessité de s'entraider face à la pandémie de coronavirus, mais a également parlé tennis dans des propos rapportés par le média brésilien Globo Esporte.

Alors que pour certains, dont Rafael Nadal ou Stan Wawrinka, une éventuelle reprise de la saison 2020 est très difficile à envisager, de nombreux tournois, comme Roland-Garros ou l'US Open, espèrent toujours se tenir et à huis clos si nécessaire. Une perspective qui n'enchante guère Federer. "Je n'imagine pas voir un stade vide. J'espère que ça n'arrivera pas. Même si, quand nous nous entraînons, la plupart du temps, il n'y a personne. C'est possible évidemment de jouer sans public, mais j'espère vraiment que le circuit reprendra comme avant, même s'il faut attendre un peu plus pour un retour à la normale. Ou dans des grands courts au moins remplis au tiers ou à moitié", a-t-il ainsi estimé.

Tennis Gasquet : "Federer n'aurait pas été prêt à Wimbledon" IL Y A 4 HEURES

Play Icon WATCH Leconte : "Pourquoi ne pas imaginer Federer encore gagner Wimbledon ?" 00:01:39

Je suis satisfait de mon état physique, mais la reprise est encore loin

Opéré du genou droit (arthroscopie) en février dernier, le "Maestro" aurait de toute façon dû prendre son mal en patience cette saison. Ecarté des courts depuis trois mois, il a mis à profit cette période de confinement pour se soigner et prendre du temps en famille. "Bien sûr, on se rend un peu fous parfois, mais nous sommes en bonne santé, ni notre famille ni nos amis n'ont eu le virus et nous allons bien malgré tout", a-t-il considéré, sourire en coin.

Si on l'a vu raquette en main face à un mur sur les réseaux sociaux, il ne prévoit pourtant pas encore d'intensifier ses séances sur le court. Et ce n'est pas parce que son genou le tracasse. "Je ne m'entraîne pas pour le moment, parce que je n'en vois pas l'utilité pour être honnête. Je suis satisfait de mon état physique, mais la reprise est encore loin à mon avis. Et je pense qu'il est important de profiter mentalement de cette pause à ce stade de ma carrière, après avoir tant joué au tennis", a expliqué Federer.

Play Icon WATCH Becker : "S'il n'y a pas de tennis en 2020, Federer et Serena auront gagné une année" 00:00:55

A bientôt 39 ans, le Bâlois le sait : il faut savoir ménager sa monture. Surtout s'il veut rester compétitif pour le temps qui lui reste encore à jouer. "Le circuit ne me manque pas tellement. Mais je le ressentirai quand je serai sur le point de reprendre la compétition et que j'aurai un objectif pour m'entraîner. Je serai super motivé." Dans le flou actuel, Federer ne s'affole pas. Mais dès que le ciel s'éclaircira, il l'assure : il sera prêt. Le message est passé.

Roland-Garros "Les meilleures révélations" : Votez pour le Roland de vos rêves sur Eurosport ! IL Y A 8 HEURES