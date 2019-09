Comment va Roger Federer ? Deux semaines après son élimination en quarts de finale de l’US Open assortie d’une blessure au dos, le Suisse a retrouvé les courts d’entraînement cette semaine à Genève où se tiendra de vendredi à dimanche la troisième édition de la Laver Cup. Passé tout près d’un 21e titre en Grand Chelem à Wimbledon en juillet, il a donc vu successivement ses deux grands rivaux se rapprocher de son record en la matière. Mais la perspective d’être rattrapé ne le mine pas, c’est du moins ce qu’il a déclaré au journal zurichois Tages Anzeiger.

Interrogé sur le 19e sacre en Majeur de Rafael Nadal à Flushing Meadows, Federer a rendu hommage au Majorquin. "Je suis heureux quand il gagne, et c’est pareil pour lui quand c’est mon cas. Nous avons beaucoup de respect l’un pour l’autre. C’était fantastique lorsque j’ai égalé puis battu le record de Pete Sampras, et ça, personne ne pourra me le retirer. J’aimerais pouvoir conserver tous mes records, mais ce n’est pas réaliste. Et si Nadal et Djokovic les battent, c’est comme ça. Je suis vraiment satisfait de pouvoir continuer à jouer et à me battre pour gagner des titres en Grand Chelem à mon âge", a estimé l’intéressé.

Insensible aux appels du pied de Piqué

Le Bâlois de 38 ans partagera la scène le weekend prochain avec son vieux rival espagnol pour la deuxième fois en trois éditions de la Laver Cup. En bonne position pour finir l’année numéro 1 mondial, Nadal s’est aussi engagé à jouer la phase finale de la nouvelle Coupe Davis en novembre, ce qui ne sera pas le cas de Federer qui ne lui prédit d’ailleurs pas un grand avenir. "C’est normal que Gerard Piqué dise qu’il y a une possibilité pour que je joue en 2020, mais je ne prévois pas de le faire. J’espère juste que l’ATP Cup et la Coupe Davis fonctionneront bien cette année pour voir ensuite si elles restent deux compétitions à part entière ou si elles fusionnent. Je ne suis pas sûr que la Coupe Davis reste en l’état : 34 des 35 meilleurs se sont engagés à disputer l’ATP Cup dont la place dans le calendrier est bien meilleure."

Enfin, le Suisse s’est aussi projeté sur la saison à venir, ne donnant pas encore le moindre signe quant à une éventuelle retraite. "J’ai déjà établi mon calendrier jusqu’à Wimbledon, et j’ai notamment pris une décision concernant la terre battue. Pour les Jeux de Tokyo, je ne sais pas encore mais je ferai rapidement un choix. Cette fois, j’annoncerai mon calendrier pour 2020 assez vite", a-t-il considéré, donnant quelques indices sans toutefois lever encore le voile sur ses intentions.