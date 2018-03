Fin de collaboration entre Novak Djokovic et André Agassi

Cela n’aura pas duré un an. Et cela n’aura finalement pas résisté aux trop fortes bourrasques récentes. Selon ESPN, André Agassi n’est plus l’entraîneur de Novak Djokovic. Débutée à Roland-Garros, la collaboration entre les deux hommes n’aura pas réussi à endiguer la spirale négative connue par le Serbe, accentuée par son retour de blessure précipité.

Au micro de la chaîne américaine, le "Kid de Las Vegas" a confirmé à demi-mots cette séparation : "Avec seulement les meilleures intentions, j'ai essayé d'aider Novak. Nous avons beaucoup trop souvent accepté de ne pas être d'accord". De son côté, l’ancien numéro un mondial n’a pas confirmé l’information.

Au palmarès du "Djoker", l’arrivée d’Agassi dans son staff n’aura ajouté qu’une seule ligne avec le titre acquis à Eastbourne en juillet 2017, le dernier du Serbe. Pire, l’Américain a connu la pire période de la carrière du joueur, longuement blessé au coude droit, puis revenu un peu trop vite selon ses dires.