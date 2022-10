Trois mois ont beau s'être écoulés, la cicatrice semble toujours béante dans le clan Tsitsipas. Dans le sillage de la finale de Stefanos à l'Astana Open contre Novak Djokovic, sa mère Julia Sergeyevna Apostoli, qui avait fait le voyage au Kazakhstan, a tenu quelques propos aux médias qui ne sont pas passés inaperçus. Reprise par le site greekcitytimes.com, elle a été interrogée sur le 3e tour polémique qui avait opposé son fils à Nick Kyrgios à Wimbledon et n'a pas hésité à donner son avis tranché sur la question.

"La seule personne qui perturbe Stefanos, c'est Nick Kyrgios. C'est le seul qui le fait sortir de ses gonds", a-t-elle considéré en préambule. Une manière pour l'intéressée de contester la possible fragilité et perméabilité de son fils aux éléments extérieurs. Pourtant, certains adversaires du Grec ont parfois fait part de leur agacement quant aux gesticulations et à la volubilité d'Apostolos, père et coach de Stefanos dont celui-ci est peut-être trop dépendant.

Tsitsipas avait pourtant pris du recul avec humour

Toujours est-il que pour Julia Sergeyevna Apostoli, Nick Kyrgios porte la responsabilité de la tension qui a animé ce duel sur le gazon londonien. "A Wimbledon, Kyrgios a décidé de ne pas respecter les règles générales du sport. Le match est devenu très étrange et électrique parce qu'il jouait du tennis 'sale'. Stefanos ne joue pas comme ça. Il a complètement perdu son calme à cause du comportement de son adversaire et a perdu en ne jouant pas moins bien sur le court (tennistiquement parlant, NDLR)."

S'il en a été le premier affecté, Stefanos Tsitsipas avait choisi de prendre de la distance dernièrement par rapport à ces événements. Dans un clip vidéo diffusé sur son compte Instagram, il avait d'ailleurs partagé des images de lui détendu, visiblement en vacences cet été sur un court sur gazon en Grèce, et n'avait pas hésité à manier un certain humour. "Nick Kyrgios, je te défie pour une revanche à Costa Navarino. Et cette fois, pas de palabres s'il te plaît", s'était-il exclamé.

Et l'Australien, qu'a-t-il pensé de ce dernier développement ? Il a choisi de partager dans une "story" une partie seulement de la citation de la mère de son rival sur sa capacité à "perturber" son adversaire. En d'autres termes, il a choisi de le prendre comme un compliment. Il faut dire qu'en cinq duels contre le Grec, Kyrgios n'a perdu qu'une seule fois et c'était en Laver Cup. De quoi être serein et ne pas envenimer les choses.

