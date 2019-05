La Laver Cup intègre officiellement le calendrier ATP

Petit à petit, l’oiseau fait son nid. A peine deux ans après sa première édition à l’automne 2017, la Laver Cup s’installe officiellement dans le calendrier ATP. La compétition par équipes opposant l’Europe au reste du monde lancée par Roger Federer et son agent Tony Godsick sera donc organisée annuellement et bénéficiera par exemple des arbitres et kinésithérapeutes issus du circuit ATP, ainsi que des outils de communication (marketing, réseaux sociaux) du circuit. Annoncé vendredi, cet accord vient couronner le succès des deux premières éditions en attendant la troisième du 20 au 22 septembre prochain.

Si certains lui prédisaient une déliquescence rapide comme la plupart des exhibitions, la Laver Cup semble bien être une affaire qui roule. Elle a reçu vendredi le soutien de poids de l’ATP et s’inscrira donc dans la durée. La nouvelle ravit d’ailleurs Roger Federer à l’origine de son lancement. "Alors que je me rapproche de la fin de ma carrière de joueur, c’est merveilleux de savoir que la Laver Cup fera partie du circuit auquel j’ai consacré plus de 20 ans de ma vie. Ce partenariat est un magnifique exemple de la manière dont la famille du tennis peut s’unir pour promouvoir et faire grandir le sport que nous aimons tous", a déclaré le numéro 3 mondial dans un communiqué publié sur le site de la compétition.

Federer ravi, Laver reconnaissant

Il s’agit en effet d’un vrai tournant, alors que le tennis traverse depuis quelques mois une crise de gouvernance importante avec la rivalité croissante entre la Fédération internationale (ITF) et sa nouvelle version de la Coupe Davis d’un côté, et l’ATP et sa nouvelle compétition par équipes nationales (ATP Cup) de l’autre. Intégrée au calendrier, la Laver Cup peut désormais rêver de devenir dans les années à venir un événement qui compte vraiment dans le tennis, une perspective intéressante pour ses organisateurs qui y voient une célébration de l’histoire du jeu.

"Merci à l’ATP de reconnaître le rôle important que joue la Laver Cup dans la célébration de l’ère amateure du tennis (NDLR : avant l’ère dite "Open" qui a ouvert les Grands Chelems aux professionnels à la fin des années 1960) et à mes partenaires de tournée. Je suis honoré et reconnaissant de ce qui a été accompli et remercie Roger pour ce qu’il fait pour nous", a de son côté témoigné Rod Laver qui patronne la compétition.

Si pour le moment, il n'est toujours pas question d'attribuer des points ATP aux participants, la Laver Cup a bel et bien franchi un nouveau palier dans sa reconnaissance dans le monde tennistique. Rafael Nadal devrait d'ailleurs y participer à nouveau (il était déjà là en 2017 pour la première édition) en septembre aux côtés de Roger Federer au sein de l'équipe européenne dont le capitaine sera toujours Björn Borg. John McEnroe mènera, de son côté, l'équipe dite "du reste du monde".