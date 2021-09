"Je pense que ce serait bien que ce soit un événement mixte, surtout que Leylah Fernandez pourrait jouer pour le reste du monde et Emma Raducanu pour l'Europe. Ce serait intéressant de voir des doubles mixtes : imaginons un match avec Novak Djokovic et Emma d'un côté et Leylah Fernandez et Félix Auger-Aliassime de l'autre. Beaucoup de personnes seraient prêtes à payer pour assister à ça. Donc on peut absolument intégrer le tennis féminin pour en faire un grand événement dans les années à venir", a considéré la Française, sacrée à Wimbledon en 2013.

Format revisité, mixité imposée : comment redonner de l'attrait à la Laver Cup ?

La répartition des forces dans le tennis féminin a en effet l'avantage d'être plus équitable avec Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Bianca Andreescu ou encore Cori Gauff et Serena Williams qui pourraient faire partie de la Team World, face aux Aryna Sabalenka, Karolina Pliskova, Elina Svitolina, Belinda Bencic et autre Simona Halep. Cette éventuelle réforme rapprocherait la Laver Cup de la défunte Hopman Cup qui était organisée jusqu'en 2019 en janvier en Australie.

Reste que l'idée originale de Federer et Godscik était plutôt de prendre modèle sur la Ryder Cup de golf, un héritage de plus en plus assumé lors de ces quatre premières éditions. Adopter une réforme si tôt pourrait brouiller le message d'un événement qui cherche à conforter son identité et sa légitimité. Pour le moment, rien n'a donc été annoncé en ce sens par les organisateurs.

