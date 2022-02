C'est ce qui s'appelle avoir le sens du timing. Quelques jours seulement après le 21e titre en Grand Chelem record décroché à l'Open d'Australie par Rafael Nadal, la Laver Cup a annoncé jeudi que le Majorquin participerait à son édition 2022 à l'O2 Arena de Londres du 23 au 25 septembre prochains. La 5e édition de la compétition-exhibition créée par Roger Federer et son agent Tony Godscick prévoit ainsi de reformer la paire de double qui avait animé la première mouture en 2017 à Prague, entre les rivaux suisse et espagnol.

Voici quelques mois, Nadal, dans une publication sur les réseaux sociaux, avait interpellé Federer sur la possibilité de rejouer côte-à-côte. C'est donc désormais officiel alors que le Bâlois de 40 ans n'est toujours pas sûr de pouvoir faire un ultime grand retour sur le circuit l'été prochain, même s'il compte bien y parvenir. "J'ai vraiment hâte de revenir à la compétition plus tard cette année, et jouer la Laver Cup fait partie de mes plans", a-t-il ainsi indiqué dans la communiqué.

"J'ai suggéré à Roger que nous devrions jouer en double ensemble"

Quant à Nadal, il a confirmé avoir été à l'initiative de la reconstitution du duo. "J'ai suggéré à Roger que nous devrions jouer en double ensemble à Londres et il a l'air enthousiaste. Donc nous devons juste persuader notre capitaine Björn (Borg) maintenant. Roger a une place immense dans ma carrière, c'est un grand rival et un vrai ami. Faire partie de l'équipe européenne ensemble, c'est super, et si nous avons la possibilité d'être sur le court en double une fois de plus, ce serait une expérience vraiment spéciale à ce stade de nos carrières", a considéré le Majorquin de son côté.

Reste à savoir si l'événement s'inscrira dans une dynamique réelle de retour au jeu pour le Suisse, ou s'il ne servira que de prétexte à des adieux. A ce stade, tout est encore ouvert.

