Ces séquences font la force de la Laver Cup. Après avoir vu Novak Djokovic conseiller Rafael Nadal et Roger Federer aux changements de côté lors du dernier match du Suisse en double vendredi, ce dernier a retourné la faveur samedi. Il a ainsi livré quelques remarques tactiques à celui qui fut l'un de ses deux grands rivaux. Ces conseils, sûrement précieux, n'ont toutefois pas été déterminants tant le Serbe a dominé les débats face à Frances Tiafoe (6-1, 6-3) en simple , avant de remettre le couvert en double avec Matteo Berrettini contre Alex de Minaur et Jack Sock (7-5, 6-2).

Subjugué par le niveau de jeu montré par Djokovic, Federer n'a pas manqué de lui glisser à l'oreille. De quoi donner encore plus de confiance au recordman de semaines passées à la place de numéro 1 mondial (373). "Depuis la ligne de fond, c'est fantastique. Avoir une telle maîtrise, c'est super à voir après tant de mois sans jouer", lui a ainsi dit le Suisse. Celui-ci faisait ainsi référence au fait qu'il s'agissait du premier match officiel du "Djoker" depuis la finale gagnée à Wimbledon contre Nick Kyrgios, le 10 juillet dernier.

Federer aux petits soins pour Djokovic

Djokovic s'est d'ailleurs empressé de remercier son ancien rival et coéquipier du week-end. Aux petits soins, Federer a tout fait pour le mettre dans les meilleures conditions, allant même jusqu'à lui chercher une bouteille d'eau. Une manière d'afficher l'union sacrée de la Team Europe, mais aussi peut-être de remercier le Serbe pour son soutien de la veille lors de ses adieux émouvants au tennis de haut niveau.

Djokovic lui-même n'a pas caché sa satisfaction quant à son niveau de jeu. Et à raison. "Je suis vraiment heureux de reprendre la série (de victoires depuis… Wimbledon, NDLR). J'ai joué un match assez décent, je voyais bien la balle, a-t-il estimé avec un certain art de la litote. C'était vraiment très émouvant hier (vendredi), et ce n'était pas facile de mettre en route le moteur aujourd'hui (samedi), mais je suis très satisfait de la manière dont j'ai joué." Grâce à lui et à Matteo Berrettini, aussi vainqueur en simple et en double samedi, il ne reste plus que deux matches à gagner pour l'équipe européenne pour triompher pour la 5e fois consécutive dans la jeune Laver Cup.

