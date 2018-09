Laver Cup - Vainqueur de Frances Tiafoe (6-1, 6-4), Grigor Dimitrov lance bien l'Europe

L'Europe a ouvert le score dans la deuxième Laver Cup. Grigor Dimitrov, 7e joueur mondial, a fait respecter la hiérarchie vendredi soir en dominant Frances Tiafoe en deux sets (6-1, 6-4) à Chicago. Le Bulgare a ainsi offert le premier point au Vieux Continent. Il en faudra encore douze aux Européens pour s'assurer un deuxième titre consécutif.

Dimitrov n'a jamais vraiment tremblé. Après avoir rapidement fait le break, il a déroulé pour remporter facilement la première manche (6-1). Tiafoe a eu le mérite de réagir dans un deuxième set beaucoup plus équilibré. Mais une faute en coup droit à 4-4 lui a été fatale. Elle a permis au Bulgare de faire le break et de servir pour le match. Dimitrov, poussé par les encouragements de Roger Federer et Novak Djokovic, n'a pas laissé passer cette opportunité. Il a fini fort, avec deux aces sur les deux derniers points, pour remporter un jeu blanc et le match par la même occasion.

Borg "ravi de prendre la tête"

Bjorn Borg, le capitaine de l'Europe, n'a pas manqué de féliciter son joueur. "Grigor a vraiment très bien joué, a déclaré le Suédois après la rencontre. Nous savions que ce serait un match difficile mais il était dans un grand jour, il a joué de manière incroyable. On est ravi de prendre la tête, mais la route est encore longue." Le Britannique Kyle Edmund tentera de la raccourcir un peu face à Jack Sock, dans un deuxième match qui s'annonce serré entre le 16e et le 17e joueur mondial.