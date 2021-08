Il y aura du spectacle au TD Garden de Boston du 24 au 26 septembre prochains. Car si tous les participants de la quatrième édition de la Laver Cup ne sont pas encore connus, le casting de l'épreuve a enregistré deux ajouts de poids ces derniers jours : le Russe Daniil Medvedev, numéro 2 mondial, et l'Allemand Alexander Zverev, tout récent champion olympique (5e à l'ATP) ont intégré la "team Europe" de Roger Federer, Dominic Thiem et Matteo Berrettini.

La compétition-exhibition créée par Federer et son agent Tony Godsick avait vu son édition 2020 annulée par le coronavirus. Elle a donc été reportée d'un an et se jouera à guichets fermés selon toute vraisemblance, à moins que la situation sanitaire ne se dégrade à nouveau. Dans la team World (équipe du reste du monde), trois joueurs sont d'ores et déjà connus : les Canadiens Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime, ainsi que l'Argentin Diego Schwartzman.

A noter que la logique a été respectée lors des trois premières moutures puisque c'est la sélection européenne, composée de joueurs mieux classés en moyenne, qui s'est imposée à chaque fois.

