Privée de Roger Federer sur le court, la prochaine édition de la Laver Cup (du 24 au 26 septembre prochains) a essuyé un indéniable coup dur. Le champion suisse, qui est à l'origine de la création de la compétition-exhibition avec son agent Tony Godsick, avait ainsi été l'acteur principal des trois premières moutures qui avaient toutes abouti à des victoires de l'équipe européenne. Et pourtant, malgré son absence et celle de Dominic Thiem, qui a également mis fin officiellement à sa saison mercredi (blessure au poignet), la team Europe aura un casting cinq étoiles qui vient d'être confirmé. Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev et Casper Ruud ont complété une formation déjà composée de Daniil Medvedev, d'Alexander Zverev et de Matteo Berrettini.

Sur les six joueurs participants, cinq sont donc des membres du Top 10, le Norvégien Casper Ruud étant le seul à ne pas faire partie de cette élite et de peu (il est actuellement 11e joueur mondial). Face à cette armada qui sera guidée par le capitaine et ancien champion suédois Bjorn Börg, l'équipe du reste du monde (Team World) de John McEnroe n'est, elle, pas encore au complet. Pour le moment, les Canadiens Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime ainsi que l'Argentin Diego Schwartzman sont les trois joueurs confirmés pour l'événement qui se déroulera au TD Garden de Boston.

Nick Kyrgios, toujours très motivé lors de ces rencontres par équipes, pourrait être l'un des prochains sélectionnés du côté de la Team World, tout comme Jack Sock spécialiste du double. La Team Europe est donc triple tenante du titre (2017, 2018, 2019) de cette Laver Cup qui n'avait pas pu avoir lieu l'an dernier en raison de la pandémie de coronavirus.

