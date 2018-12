Lucas Pouille prêt pour le pari Amélie Mauresmo

À la prochaine Saint-Sylvestre, Lucas Pouille sera certainement l'homme le plus heureux. Oublié 2018, année très décévante pour lui d'un point de vue sportif, et place à 2019 ! L'objectif ? Inverser la tendance dès les premières échéances de janvier prochain. Et pour parvenir à se retrouver, le 32e mondial devrait bientôt officialiser son nouveau entraîneur. Ou plutôt sa nouvelle coach. En effet, L'Equipe affirmait mercredi que c'est Amélie Mauresmo qui succèdera à Emmanuel Planque, remercié après six ans de collaboration.

Après avoir entraîné Andy Murray pendant deux ans (2014-2016), la double vainqueur du Grand Chelem va donc reprendre su service sur le circuit. Oui mais problème, elle a récemment été nommée nouvelle capitaine de Coupe Davis. Selon le quotidien, ce cumul des fonctions pourrait poser problème. Encore plus si Lucas Pouille, pas fan de la nouvelle version de la Coupe Davis, revient sur sa décision de ne pas y participer. Pour l'heure, une marche arrière n'est pas à l'ordre du jour.

En attendant, plusieurs cadres de la FFT (Fédération Française de Tennis) "sondent les meilleurs joueurs pour recueillir leur sentiment sur cette double casquette", affirme L'Equipe. L'ancienne n°1 mondiale pourra-t-elle tout faire, elle qui est désormais mère de deux enfants en bas âge ? La question pourrait rapidement se poser...