Le plateau se garnit… avec un sacré morceau. Ce samedi, le Masters 1000 de Madrid a officialisé la participation de Rafael Nadal à son tournoi virtuel, du 27 au 30 avril prochain. Le N.2 mondial rejoint ainsi Lucas Pouille, Andy Murray ou encore John Isner. Les présences de Bertens, Ferro, Kerber et Suarez ont elles aussi été confirmées.

Les organisateurs du tournoi, qui ont opté pour la simulation afin de compenser l'annulation de l'événement initialement prévu du 3 au 10 mai à cause de la pandémie de coronavirus, ont d'ores et déjà annoncé qu'une grande partie des dotations seraient reversées à des associations d'aide aux joueuses et joueurs pénalisés par l'arrêt de toutes les compétitions.