32 tournois, 32 vainqueurs différents : 2019 éparpille dans tous les sens !

Voilà une statistique peu commune : aucun joueur ni aucune joueuse n'a réussi à remporter deux tournois en 2019. Après deux mois et demi de compétition, dont un Grand Chelem et un Masters 1000, l'incroyable diversité des palmarès de cette saison montre, aussi bien chez les hommes que les femmes, une diversité étonnante. Roger Federer, vainqueur à Dubaï fin février, aurait pu tordre le cou à cette stat', mais il a manqué deux points au Suisse pour s'imposer en finale d'Indian Wells.

Bianca Andreescu et Dominic Thiem, sacrés dimanche dans le désert californien à quelques heures d'intervalle, prolongent donc cette série inédite par son ampleur au XXIe siècle. La Canadienne est la 13e joueuse différente à remporter un tournoi cette année. Sur le circuit masculin, l'éparpillement est plus prononcé encore puisque 19 tournois ont déjà été disputés, pour 19 vainqueurs différents, donc.

Dominic Thiem à Indian WellsEurosport

Djokovic pour siffler la fin de la récré ?

L'éclatement des forces en présence est plus surprenante encore chez les hommes. La WTA, depuis la fin de l'hégémonie de Serena Williams, a pris l'habitude depuis deux ans de couronner des têtes nouvelles et variées semaine après semaine, même si Naomi Osaka, en remportant coup sur coup l'US Open et l'Open d'Australie, a mis un terme à une autre série assez folle : avant l'enchainement de la jeune Japonaise, huit joueuses différentes avaient remporté les huit Majeurs disputés en 2017 et 2018.

Mais le circuit masculin est, lui, traditionnellement plus concentré. A titre de comparaison, l'an passé, à la même époque, trois joueurs comptaient déjà deux titres : Roger Federer, Juan Martin Del Potro et Roberto Bautista Agut. Idem en 2017 avec, cette fois, à nouveau Federer, flanqué de Grigor Dimitrov et Jo-Wilfried Tsonga. C'était globalement la norme. Alors qui, chez les hommes, ou chez les femmes, sera le premier à gagner deux tournois en 2019 ? Ce sera bien un des enjeux du Masters 1000 de Miami.

Novak Djokovic, qui n'a disputé que deux tournois cette année, semble être le plus à même de mettre un terme à cette forme d'anomalie au niveau ATP. Et si elle devait s'étendre jusqu'à la fin de ce mois de mars, qui pour être le 20e vainqueur différent ? Parmi les principaux ténors qui n'ont pas encore mis dans le mille, le nom de Rafael Nadal saute aux yeux chez ces messieurs, mais le Majorquin ne jouera pas en Floride. Alexander Zverev ? Marin Cilic ? John Isner ? Ou l'émergence d'un jeune, comme Khachanov, Coric ou Medvedev ? Réponse dans deux semaines.

LE BILAN ATP 2019

TOURNOI CATEGORIE VAINQUEUR NATIONALITE Brisbane ATP 250 Kei Nishikori Japon Doha ATP 250 Roberto Bautista-Agut Espagne Pune ATP 250 Kevin Anderson Afrique du Sud Auckland ATP 250 Tennys Sandgren Etats-Unis Sydney ATP 250 Alex De Minaur Australie Open d'Australie ATP 500 Novak Djokovic Serbie Montpellier ATP 250 Jo-Wilfried Tsonga France Cordoba ATP 250 Juan Ignacio Londero Argentine Sofia ATP 250 Daniil Medvedev Russie Rotterdam ATP 500 Gaël Monfils France Buenos Aires ATP 250 Marco Cecchinato Italie New York ATP 250 Reilly Opelka Etats-Unis Rio de Janeiro ATP 500 Laslo Djere Serbie Delray Beach ATP 250 Radu Albot Moldavie Marseille ATP 250 Stéfanos Tsitsipás Grèce Acapulco ATP 500 Nick Kyrgios Australie Dubaï ATP 500 Roger Federer Suisse Sao Paulo ATP 250 Guido Pella Argentine Indian Wells Masters 1000 Dominic Thiem Autriche

LE BILAN WTA 2019