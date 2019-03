ATP Indian Wells : Dimitrov et Carreno Busta déclarent forfait, tous deux blessés à l'épaule

Andre Agassi va commencer à penser qu’il porte malheur. Alors que sa première collaboration en tant que coach avec Novak Djokovic s’est terminée en queue de poisson l’an passé, l’Américain n’a toujours pas l’occasion de montrer si ses conseils peuvent permettre à Grigor Dimitrov de franchir un cap. Et pour cause, le Bulgare n’arrive pas à se défaire d’une blessure à l’épaule qui l’a déjà tenu éloigné des courts au mois de février et a dû déclarer forfait à Indian Wells. Il est remplacé dans le grand tableau par le Lituanien Ricardas Berankis, lucky loser.

Carreno Busta souffre du même mal

Eliminé en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, le vainqueur du Masters en 2017 est redescendu à la 28e place du classement mondial. En annonçant son renoncement au tournoi, Grigor Dimitrov n’a pas précisé la date de son futur retour sur les courts. Pour le moment, il est toujours inscrit à Miami, le deuxième Masters 1000 américain de la saison qui débutera dans deux petites semaines.

Le Bulgare n’est pas le seul à souffrir de l’épaule, puisque l’Espagnol Pablo Carreno Busta, 20e joueur mondial s’est également retiré de la compétition pour cette raison. Il avait d’ailleurs abandonné dès son entrée en lice à Cordoba en Argentine au début du mois de février sur terre battue. Carreno Busta n’a donc plus joué en compétition depuis un mois désormais et a fait un heureux : le jeune Russe Andrey Rublev a été repêché et a pris sa place dans le tableau.