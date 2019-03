ATP Indian Wells : les Français seront nombreux sur les courts ce jeudi

Le grand jour est arrivé. Le premier Masters 1000 de la saison 2019 démarre officiellement jeudi et pas moins de quatre Français entrent en lice dans le désert californien. Si Gaël Monfils, Gilles Simon et Lucas Pouille débuteront directement leur compétition au deuxième tour grâce à leur statut de têtes de série, cinq autres tricolores sont engagés dans le tableau principal et quatre d’entre eux seront sur les courts pour la première journée.

Pierre-Hugues Herbert ouvrira le bal contre l’Allemand Philipp Kohlschreiber, un adversaire qui ne lui réussit pas vraiment. En cinq confrontations, l’Alsacien s’est ainsi incliné à quatre reprises dont la dernière en date il y a tout juste un an en huitième de finale à… Indian Wells (6-4, 7-6). S’il parvient toutefois à prendre sa revanche en Californie, il aura le redoutable honneur de défier par la suite Nick Kyrgios qui reste sur un titre spectaculaire à Acapulco où il a dominé trois tops 10 et Stan Wawrinka.

Vidéo - Pioline : "Humbert va devoir apprendre à jouer moins de matches" 02:04

Du lourd potentiellement au deuxième tour

Jérémy Chardy aura, quant à lui, la tâche vraisemblablement plus aisée face au qualifié américain Marcos Giron, modeste 217e joueur mondial. Les choses risquent ensuite de se corser pour le Palois, puisqu’il affrontera en cas de succès Alex de Minaur, 24e à l’ATP, au 2e tour. Sur le même court, le Stadium 5, Ugo Humbert lui succèdera, opposé à l’Allemand Maximilian Marterer, 99e au classement mondial. Sorti des qualifications, le jeune Français tentera d’aller chercher un troisième succès d’affilée pour avoir le droit de défier le Sud-Africain Kevin Anderson, tête de série numéro 5 au tour suivant.

Enfin, Benoît Paire entrera lui aussi en scène face au qualifié indien Prajnesh Gunneswaran, 97e joueur à l’ATP. Une entrée en matière à la portée de l’Avignonnais qui devra toutefois faire preuve de sérieux : l’année dernière, il avait été surpris dès son entrée en lice par l’Américain Mitchell Kruegen alors classé 231e mondial. En cas de victoire, Paire devra ensuite sortir le grand jeu face au Géorgien Nikoloz Basilashvili, membre du top 20.

Kristina Mladenovic à Dubaï en 2019Getty Images

Le premier tour du tournoi féminin, entamé mercredi, se poursuit dans le même temps et les Françaises Kristina Mladenovic et Alizé Cornet entrent également en piste. Si la première s’impose contre la Chinoise Saisai Zheng, elle retrouvera la numéro 1 mondiale Naomi Osaka au 2e tour pour un remake de leur match à Dubaï lors duquel la tricolore avait triomphé à la surprise générale. La seconde devra faire face à l'Australienne Ajla Tomljanovic.

Les premiers tours des Français ce jeudi :

Stadium 2 à 20h :

Mladenovic-Zheng

Suivi de Herbert-Kohlschreiber

Suivi de Tomljanovic-Cornet

Stadium 3, pas avant minuit :

Gunneswaran-Paire

Stadium 5, pas avant 22h30 :

Giron-Chardy

Suivi de Marterer-Humbert