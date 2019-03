Indian Wells : Herbert et Mahut éliminés au 2e tour en double

Les Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont été éliminés dès le 2e tour en double au Masters 1000 d'Indian Wells, lundi. Mahut, 37 ans, et Herbert, 27 ans, se sont inclinés 2-6, 7-6 (9/7), 13/11 face à la paire croato-argentine formée de Nikola Mektic et d'Horacio Zaballos.

Mahut et Herbert, respectivement 3e et 4e au classement ATP du double, ont remporté en janvier l'Open d'Australie, le seul titre du Grand Chelem qui manquait à leur palmarès. Depuis ce titre, ils se sont inclinés d'entrée à Montpellier et n'ont donc pas dépassé le 2e tour à Indian Wells.

Mahut et Herbert ont prévu de faire une pause de quelques mois dans leur partenariat en double pour permettre au plus jeune de se concentrer sur sa carrière en simple.

Ils ne défendront pas leur titre à Roland Garros en juin prochain, mais ont prévu de rejouer ensemble à partir du Masters 1000 de Cincinnati en août.

Ils ont remporté depuis le début de leur association en 2015 treize titres, dont les quatre tournois du Grand Chelem et le Masters 1000 d'Indian Wells en 2016.