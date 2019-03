Indian Wells : Santoro nouvel entraîneur de Raonic sur la tournée américaine

Nouvelle aventure pour Milos Raonic. En quête du Top 10 mondial à court terme, le Canadien fait désormais confiance à Fabrice Santoro pour une période d'essai après avoir collaboré un an aux côtés du Croate Goran Ivanisevic avec qui il s'est hissé du 38ème au 14e rang mondial. Le Français, déjà co-entraîneur de Pierre-Hugues Herbert, aborde cette nouvelle association avec sérénité et ambition.

"Milos m'avait demandé de travailler avec lui il y a quelques temps et je lui avais répondu que j'étais intéressé, mais seulement à partir du moment où il acceptait de nous rejoindre, avec Pierre-Hugues", a confié l'ancien 17e joueur mondial à L'Equipe. "J'essaye de voir au quotidien ce que je peux apporter à Milos. J'ai besoin de connaître son fonctionnement et il a besoin de connaître le mien. Surtout, j'ai aussi besoin de voir ce que je peux lui apporter, c'est essentiel. Et on fera le point après une période test sur la tournée américaine", a-t-il ajouté.

" Il veut aller chercher plus haut "

Mais pour l'heure, Santoro reste très enthousiaste : "C'est une très belle aventure avec un gars qui a un fort potentiel, qui a déjà une belle carrière mais qui veut aller chercher plus haut". Chercher plus haut que ce 14e rang mondial avant son entrée en lice au Masters 1000 d'Indian Wells où il rencontrera le vainqueur de la rencontre opposant l'Italien Matteo Berrettini à l'Américain Sam Querrey dans le cadre des 32es de finale. Pour rappel, le Canadien avait terminé 3e à l'ATP à l'issue de la saison 2016, son meilleur classement à ce jour.