Masters 1000 Miami : David Goffin laminé par João Sousa au 2e tour (6-0, 6-1)

Il y a défaite et défaite. David Goffin pourra en témoigner. Battu ce vendredi soir au 2e tour du tournoi de Miami (6-0, 6-1) par João Sousa, le Belge a pris une énorme claque en un peu plus d'une heure de jeu. Que dire du match du 9e mondial ? Un premier set sans histoire, un deuxième où il aura tenté une timide réaction... Le tout pour au final s'incliner sans sourciller.

Après avoir perdu six jeux d'affilée, Goffin a toutefois mené au score en tout début de deuxième manche. Une joie de courte durée, puisqu'il a été débreaké dans la foulée par le 80e joueur à l'ATP. La suite parle d'elle même. Un nouveau trou noir, deux jeux de service perdus et un score qui laisse sans voix et sans appel : le Belge n'y était tout simplement pas. Et le voilà donc (déjà) contraint de quitter Miami. Avec l'impression, finalement, de n'y avoir jamais été...

De son côté, João Sousa affrontera au prochain tour le vainqueur du match entre Jared Donaldson et Feliciano Lopez pour une place en 8e de finale. "