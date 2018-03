Battu par Verdasco dans un match houleux, le tombeur de Federer a fait long feu

Son coup d'éclat n'aura pas eu de lendemain. Tombeur samedi de Roger Federer à la surprise générale, Thanasi Kokkinakis, 175e mondial et issu des qualifications, s'est incliné en trois sets (3-6, 6-4, 7-6 (4)), lundi, au 3e tour du Masters 1000 de Miami. C'est l'Espagnol Fernando Verdasco qui a remis les pendules à l'heure au terme d'une rencontre très disputée sur le court. Mais également sur les chaises, où les deux joueurs ont eu des échanges tendus.

Le jeune Australien menait 3-1 dans le 3e set quand Verdasco a commencé à se plaindre du comportement des proches de son adversaire en tribunes, notamment du père de Kokkinakis, assis derrière lui, à qui il reprochait de parler fort à chaque fois qu'il manquait une première balle de service. Le jeune Australien a perdu dans la foulée son service et les deux joueurs ont eu une vive discussion au changement de côté. Grand ami de Kokkinakis et autre enfant terrible du tennis australien, Nick Kyrgios a aussitôt fait part de sa colère sur les réseaux sociaux alors qu'il se préparait à affronter l'Italien Fabio Fognini. "J'espère que TK va gagner ce match, Verdasco est le joueur le plus 'sale', il doit être frustré en raison de ses succès passés face aux Australiens", a-t-il tweeté, avant d'effacer son message.

Carreno Busta au prochain tour

Kokkinakis, 21 ans, a retrouvé sa concentration, mais a craqué dans le jeu décisif face à un adversaire beaucoup plus expérimenté, alors qu'il menait trois points à zéro. Sans surprise, la poignée de main entre les deux joueurs après la balle de match a été des plus brèves.

En 8e de finale, Verdasco, 34 ans, sera opposé à son compatriote Pablo Carreno Busta (n°19), vainqueur plus tôt de l'Américain Steve Johnson (n°54) (6-4, 6-4). Samedi, Kokkinakis, de retour sur le circuit après une saison 2017 perturbée par des blessures, avait signé la plus belle victoire de sa carrière en éliminant dès son entrée en lice le tenant du titre et n°1 mondial, Roger Federer. En raison de cette défaite, sa deuxième de la saison, le Suisse, âgé de 36 ans, va abandonner la première place mondiale à son grand rival, Rafael Nadal.

(Avec AFP)