Jérémy Chardy : "En quelques semaines, tout a changé"

Jérémy Chardy a gardé son sourire. Et ce malgré sa défaite face à Milos Raonic (6-3, 6-4) en huitièmes de finale mardi au Masters 1000 de Miami. Satisfait, le Français a toutefois confié avoir été quelque peu énervé après la rencontre... "J'étais vraiment énervé et frustré à la fin match. Là, ça va mieux. Je n'ai jamais eu des bonnes sensations pendant tout le match. Il a fait un bon match, même du fond, il a plutôt bien joué", explique Chardy à L'Equipe, avant de faire un bilan plus global de sa tournée américaine.

" Je suis toujours heureux d'aller en Coupe Davis "

"C'est satisfaisant. Surtout après mon début de saison où j'étais en manque de confiance et de victoire", confie-t-il. "En quelques semaines, tout a changé. Je me suis vraiment bien senti sur le court et j'ai battu de très bons joueurs. J'ai aussi marqué des points, ça me fait du bien pour le classement. Ma saison a bien commencé, il faut essayer de continuer avec ce niveau", poursuit le 90e mondial. Cerise sur le gâteau, il a été convoqué par Yannick Noah pour le quart de finale de la Coupe Davis face à l'Italie (6-8 avril).

"Comme j'ai appris ma sélection ? Quand je me suis réveillé ce matin (mardi), je l'ai vue sur Instagram (sourire). J'étais dans mon tournoi, je n'ai donc pas encore parlé avec l'équipe. Je vais le faire maintenant et voir comment va se passer pour le stage", annonce Jérémy Chardy à L'Equipe. "J'avais parlé avec Loïc Courteau (l'entraîneur de l'équipe de France) qui était ici à Miami (...) On s'était posé le week-end dernier et il m'avait dit que Yannick avait pensé à moi et demandé si j'étais prêt et motivé ? Je lui avais répondu : 'Bien sûr'. Je suis toujours heureux d'aller en Coupe Davis", conclut-il. Yannick Noah peut donc compter sur lui.