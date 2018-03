La défaite de Federer est totalement improbable : la preuve en 5 stats

Hors de question de remettre en cause le talent de Thanasi Kokkinakis. Si le jeune Australien est tombé à la 175e place du classement ATP, c'est bien parce qu'il collectionne les pépins physiques depuis deux ans. En 2015, il avait atteint le 69e rang mondial alors qu'il n'était âgé que de 19 ans. Il était l'un des grands espoirs du tennis mondial et ce n'est pas sur sa qualité intrinsèque que sa victoire sur Roger Federer parait improbable. Sur les chiffres, en revanche, c'était quasiment impossible de la voir venir. La preuve en cinq statistiques.

1

Avant d'arriver à Miami, Thanasi Kokkinakis n'avait remporté qu'un seul match sur l'ATP Tour en 2018. C'était au 1er tour du tournoi d'Acapulco face au Kazakh Alexander Bublik (6-4, 6-3). Derrière, l'Australien s'était incliné devant Feliciano Lopez (6-3, 6-4). Sur son début de tournoi en Floride, Kokkinakis a déjà triplé ce total. En faisant tomber le Français Calvin Hemery (6-1, 6-2). Et donc Roger Federer. Qui n'avait connue qu'une seule défaite en 2018 avant d'arriver à Miami. Et qui avait remporté le plus de matches depuis le début de l'année civile avec 17 succès.

Roger Federer félicite Thanasi KokkinakisGetty Images

2

Roger Federer a perdu deux matches d'affilée en s'inclinant devant Thanasi Kokkinakis six jours après sa défaite face à Juan Martin del Potro en finale à Indian Wells. Cela faisait quasiment quatre ans que cela n'était pas arrivé au Suisse. Il faut en effet remonter au printemps 2014 pour voir Federer perdre deux rencontres consécutives. Il s'était incliné devant son compatriote Stan Wawrinka en finale du Masters 1000 de Monte Carlo (4-6, 7-6, 6-2) puis devant un Français, Jérémy Chardy, pour son entrée en lice au Masters 1000 de Rome (1-6, 6-3, 7-6). Depuis, Federer avait toujours réussi à rebondir après une défaite en signant une victoire. Pas cette fois.

4

Federer avait déjà perdu contre un joueur classé à la 175e place ou au-delà. Cette mésaventure lui était arrivée l'an dernier à Stuttgart face à l'Allemand Tommy Haas. L'ancien numéro 2 mondial était tombé au 302e rang quand il a vaincu le Suisse au 2e tour (2-6, 7-6, 6-4). Le phénomène est quand même extrêmement rare pour Federer. Avant cela, il fallait remonter à l'année 2000 et sa défaite face à un Australien alors classé 191e à l'ATP, James Sekulov (6-4, 7-5), pour le voir s'incliner devant un joueur aussi mal classé. La même année, il avait aussi subi la loi de Sergi Bruguera, alors 249e mondial, sur la terre battue de Barcelone. En un peu plus de 18 ans, c'est donc sa quatrième défaite seulement face à un joueur aussi mal classé.

Roger Federer et Tommy HaasGetty Images

19

Normalement, Miami est un tournoi qui réussit assez bien à Roger Federer. Il s'y est imposé à trois reprises et il en était le tenant du titre grâce à une victoire en deux sets sur Rafael Nadal l'an passé (6-3, 6-4). Avant cette défaite face à Kokkinakis, le Suisse n'avait connu qu'une seule fois la déception de se faire éliminer dès son entrée en lice dans le tournoi floridien. Cela remonte à 19 ans. Federer s'était incliné devant le Danois Kenneth Carlsen (7-5, 7-6) au premier tour. Il s'agissait alors de sa toute première participation au tournoi floridien.

175

Voir le numéro un mondial s'incliner devant un joueur classé à la 175e place du classement ATP est un événement. Cela faisait en effet quinze ans que cela n'était plus arrivé. C'était en mars 2003. A l'époque, l'Australien Lleyton Hewitt occupait la 1re place quand il s'était fait surprendre par l'Espagnol Francisco Clavet, alors classé 178e à l'ATP. Ironie de l'histoire ? C'était au 2e tour du tournoi de Miami.